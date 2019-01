Ceny prądu w 2019 r. nie wzrosną - Prezydent podpisał ustawę

- Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom w ustawie, która m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną, rachunki za energię dla odbiorców pozostaną na tym samym poziomie, co w 2018 roku - powiedział w Sejmie 28 grudnia 2018 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski. Przyjętą przez Sejm i Senat ustawę podpisał także Prezydent Andrzej Duda.

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa przewiduje program składający się z czterech działań, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. Dzięki temu obywatele nie będą musieli obawiać się wyższych rachunków za energię elektryczną. Ustawa dotyczy wszystkich odbiorców w kraju, a w więc ponad 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym gospodarstwa domowe, samorządy, przedsiębiorstwa, szpitale, hospicja czy domy dziecka.

Pierwszym działaniem, które ma pozwolić na ustabilizowanie cen energii elektrycznej w roku 2019 jest obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto.

Drugie to obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%. Dzięki tej zmianie rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł.

Trzecią zmianą jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu. Na ten cel zaplanowano ok. 4 mld zł.

Czwarty element to przeznaczenie ok. 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność naszej gospodarki. Środki te zostaną skierowane do Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.

Ustawa zawiera mechanizm zmiany dotychczas zawartych umów, tak, aby nie zostali pokrzywdzeni odbiorcy energii elektrycznej, którzy w II półroczu 2018 r. zawarli niekorzystne dla nich kontrakty. Jako cenę odniesienia przyjęto cenę energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r.

Środki na przygotowane w ramach ustawy rozwiązania będą pochodzić głównie ze sprzedaży dodatkowych 55,8 mln ton uprawnień do emisji CO 2 , z których przychody dotychczas nie zostały ujęte w budżecie na rok 2019. To ok. 5 mld zł. Komisja Europejska wyraziła zgodę na sprzedaż tej dodatkowej puli w dniu 5 grudnia 2018 r. Pozostała część będzie pochodziła z obniżenia podatku akcyzowego i opłaty przejściowej.

- Przygotowane przez nas propozycje legislacyjne to kompleksowe rozwiązania, zarówno dla polskich gospodarstw domowych, samorządów oraz pozostałych odbiorców w naszym kraju, dzięki którym w nadchodzącym 2019 roku ceny energii elektrycznej nie wzrosną. Dodatkowo przy okazji obniżamy podatki. Dotrzymaliśmy słowa po raz kolejny” - podkreśla Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Źródło: Ministerstwo Energii