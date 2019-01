Związek zawodowy dla każdego zatrudnionego od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. do związku zawodowego może przystąpić każdy pracujący. Wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnieni, a nawet wolontariusze i stażyści – od 1 stycznia 2019 r. będą mogli wstąpić do związku zawodowego.

NSZZ "Solidarność" przypomniała, że Międzynarodowa Organizacja Pracy już w 2012 r. zobowiązała polski rząd do zmiany przepisów ustawy o związkach zawodowych. "Stało się to po skutecznej skardze NSZZ +Solidarność+ do Komitetu Wolności Związkowych z 2011 r. MOP, jako niezależna organizacja międzynarodowa, uznała wówczas skargę za zasadną, stwierdzając, że polskie przepisy ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z konwencjami nr 87 i 135 MOP" – podkreślono.

Ustawę pozytywnie ocenił szef "Solidarności" Piotr Duda. "Mamy z czego się cieszyć, ponieważ zrealizowane zostały ważne postulaty związku zawodowego. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje teraz osobom wykonującym pracę zarobkową, nie tylko pracownikom na umowach o pracę, a to oznacza objęcie tysięcy osób m.in. na umowach-zleceniach, gdy wstąpią do związku zawodowego, obroną związku" – ocenił po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

Krytycznie ustawę ocenia Konfederacja Lewiatan. Zdaniem przedstawicieli pracodawców przepisy zwiększą koszty utrzymania etatów związkowych i czynią ustawę o związkach zawodowych jeszcze bardziej skomplikowaną.

"Ustawa rozstrzygnęła, że prawo zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych nie tylko przysługuje pracownikom, ale innym osobom pozostających w niepracowniczym stosunku zatrudnienia, tj. zleceniobiorcom, samozatrudnionym, a nawet wolontariuszom. Konsekwentnie do prawa kolacji ustawodawca przyznał pozostałym zatrudnionym wszystkie prawa związkowe, w tym prawo do szczególnej ochrony, prawo do etatów związków. Poza tym poszerzono w ustawie zakres informacji ekonomiczno-finansowych, które pracodawca jest zobowiązany przedstawić na wniosek związków zawodowych" – zaznaczono.

Wśród niewielu korzystnych zmian – oceniła Konfederacja – wymienić można zakaz podwójnego członkostwa i mechanizm weryfikacji liczebności związku przez PIP.

Nowelizacja umożliwia tworzenie związków zawodowych i wstępowanie do nich osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym). Prawo wstępowania do istniejących już związków zawodowych przysługuje wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.