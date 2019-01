Najważniejsze wydarzenia społeczne w 2018 r.

Podwyżki dla służb mundurowych, ustawa wymuszająca zakaz handlu w określone niedziele miesiąca, wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień, upaństwowienie ratownictwa, zmiana przepisów o dopalaczach, zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami i gwarancja szybszego wzrostu nakładów na zdrowie – to niektóre istotne wydarzenia społeczne mijającego roku.

STYCZEŃ

06.01. – W uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywaną świętem Trzech Króli, ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 poza jej granicami przeszły Orszaki Trzech Króli. Uroczystości odbywały się pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich".

26.01. – Sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami tak, by za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami groziły 3, a nie 2 lata pozbawienia wolności. Za czyny te dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary została podniesiona z 3 do 5 lat. Ustawa zakłada też m.in., że w razie skazania za przestępstwo zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem sąd będzie orzekał wobec sprawcy obligatoryjną nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od 1 tys. do nawet 100 tys. zł.

LUTY

01.02. – Zaczęła działać Służba Ochrony Państwa – nowa formacja, która powstała w miejsce Biura Ochrony Rządu. Nowa służba zyskała m.in uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze.

08.02. – Podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r. i zobowiązanie do dalszego dialogu z zawodami medycznymi – przewidywało porozumienie ministra zdrowia i lekarzy rezydentów. Lekarze protestowali od 2 października. Początkowo prowadzili protest głodowy, z czasem zdecydowali o zmianie formy: zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out – umowę, na której mocy lekarze zgadzają się na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska.

16.02. – Weszły w życie przepisy, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą korzystać z solarium. Obowiązkowe stały się ostrzeżenia, że korzystanie z nich zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy skóry.

MARZEC

01.03. – Weszła w życie ustawa wymuszająca zakaz handlu w określone niedziele miesiąca. Ustawa stanowi, że handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca z pewnymi wyjątkami. Od 1 stycznia 2019 r. handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią. Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

KWIECIEŃ

W tym miesiącu nauczyciele otrzymali pierwszą z trzech zaplanowanych podwyżek. Płace wzrosły o 5,38 proc. Zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli płace zasadnicze wzrosły w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto. Kolejną podwyżkę – o 5 proc. – nauczyciele mają dostać w styczniu 2019 r., a następną – również o 5 proc. – w styczniu 2020 r. Wszystkie nauczycielskie związki zawodowe uważają, że to za mało. Zarówno ZNP, jak i Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagają się podwyżki o 1000 zł.

28.04. – Beatyfikowana została Hanna Chrzanowska, pielęgniarka, prekursorka domowej opieki na chorymi, współpracowniczka abp. Karola Wojtyły. Nabożeństwu w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, podczas którego odbył się obrzęd beatyfikacji, przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

MAJ

11.05. – Minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski podpisali umowę przewidującą budowę i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu to ponad 22 mln zł. W jego ramach powstaną nowoczesne bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, tzw. HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) w Olsztynie i Lublinie, zmodernizowana zostanie baza w Płocku.

14.05. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Prezydent podpisał też nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł.

22.05. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie danych osobowych. Zakładała ona m.in. kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych.

25.05. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą upaństwowienie ratownictwa medycznego. Istniejące umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mają obowiązywać na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej niż do 31 marca 2019 r.

27.05. – Po 40 dniach protestu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zadecydowali o zawieszeniu protestu i opuszczeniu budynku Sejmu.

CZERWIEC

01.06. – Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu "Dobry start".

13.06. – Pod hasłem "Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej" odbyła się pierwsza z cyklu konferencji planowanych w ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia". Debata ma pokazać, jakie powinny być kierunki zmian w systemie, jakie cele i priorytety. W jej ramach zaplanowano serię konferencji, które mają odbywać się od czerwca br. do czerwca 2019 r.