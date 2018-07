Opracowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy mają na celu przeciwdziałanie bardzo częstym zatruciom spowodowanym zażywaniem dopalaczy. Jak twierdzą urzędnicy liczba zatruć dopalaczami utrzymuje się na poziomie ok .300 miesięcznie. Duża liczba zgonów w wyniku zażycia dopalaczy spowodowana jest zróżnicowanym składem tych środków co skutkuje problemami lekarzy z określeniem zażytej substancji i podaniem odpowiedniej odtrutki. Nowe przepisy wprowadzają szerszą definicję dopalaczy oraz zrównują dopalacze z narkotykami, co pozwoli sądom na karanie posiadaczy, producentów oraz handlarzy tymi substancjami, już nie tylko karami finansowymi ale również długimi odsiadkami w więzieniu. Co grozi za handel dopalaczami i ich posiadanie po zmianie przepisów?

Nowa definicja dopalaczy

Nowelizacja wprowadzi nową definicję dopalaczy. Nastąpi „oderwanie” substancji psychoaktywnej od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma znany wzór chemiczny, dlatego można się spodziewać, jak zadziała. I to właśnie ta substancja trafi do wykazu nowych substancji, za posiadanie których będą stosowane kary jak za narkotyki.

Wieloletnie więzienie dla handlarzy

Nowelizacja ustawy wprowadza więc kary wieloletniego więzienia za nielegalny obrót dopalaczami. Otóż nielegalne wprowadzanie dopalaczy do obrotu będzie zagrożone karą grzywny i pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast w przypadku wprowadzenia do obrotu znacznej ilości dopalaczy sprawcy grozić będzie kara grzywny i więzienia od 2 do 12 lat.

Znaczna ilość, czyli właściwie ile? Pojęcie to nie ma swojej definicji legalnej dlatego tak wiele jest rozbieżności i kłopotów sądów w określeniu znacznej ilości w konkretnych sprawach. Obecnie orzecznictwo posługuje się kryterium ilościowym, ilościowo-jakościowym lub ilościowo-jakościowym z uwzględnieniem przeznaczenia środka. Przykładowo, SN stwierdził, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. Więcej na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Posiadacze również muszą się bać

Zaostrzenie karalności dotyczy również posiadania dopalaczy. Według nowych przepisów posiadacz dopalaczy będzie mógł zostać ukarany karą grzywny. W sytuacji gdy w grę będzie wchodziła ,,znaczna ilość'' substancji sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Warto zaznaczyć, że w przypadku posiadania niewielkiej ilości dopalaczy na własny użytek, istnieć będzie możliwość umorzenia postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

