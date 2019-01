PPK - bezpieczny program dla pracowników od 1 lipca 2019 r.

PPK bez pułapek

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prospołeczny beż żadnych pułapek dla 11 mln pracowników - mówił we wtorek na inauguracji programu premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że jest to początek budowy systemu powszechnego, długoterminowego oszczędzania w Polsce, a także rozwoju gospodarczego.

Wyraził nadzieję, że budowa programu PPK będzie kontynuowana ponad podziałami politycznymi, ponieważ jest on ważny dla milionów Polaków. Z jednej strony, dlatego że zwiększy zasobność obywateli, z drugiej zaś - że umożliwi zrównoważony wzrost gospodarczy kraju.

Podkreślił, że długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. "To rozumieją nie tylko ekonomiści, o tym wiemy wszyscy,(...) że potrzebne są krajowe oszczędności, żeby nie popadać w nadmierną zależność od zagranicy - co nam się przydarzyło przez ostatnie 25 lat" - powiedział Morawiecki.

Prospołeczny charakter PPK

Szef rządu podkreślił również prospołeczny charakter PPK. "To program dla ponad 11 milionów pracowników, program bez żadnych gwiazdek, bez żadnych pułapek, bez niebezpieczeństw, ponieważ (...) uczestniczą w nim trzy strony, w tym państwo i pracodawcy na zasadzie dobrowolnej - i oczywiście pracownik" - mówił.

Programy typu PPK cechą krajów rozwiniętych

Morawiecki przypomniał, że niecałe cztery miesiące temu Polska została zakwalifikowana do koszyka krajów rozwiniętych, które już takie programy jak PPK mają. "Polska w symboliczny sposób właśnie poprzez wejście w ten program (PPK - PAP), właśnie dołącza do krajów rozwiniętych" - stwierdził Morawiecki.

PPK a OFE

Zaapelował też, by nie porównywać PPK do OFE. "To tak jakby porównywać Pawła Borysa (prezesa PFR -PAP.) do Borysa Szyca (aktora - PAP) - zaznaczył. Do wypowiedzi premiera aktor odniósł się na Twitterze, prosząc by nie mieszać go do polityki. "Zwłaszcza w tak trywialny sposób" - napisał.

Premier powiedział też, że mechanizmy działania programów PPK i OFE są zupełnie inne. "PPK to po prostu korzyść dla pracowników, pracodawcy, dla państwa, dla społeczeństwa" - podsumował.

Zalety PPK

Minister finansów Teresa Czerwińska zaznaczała, że PPK to dobrowolny, indywidualny plan inwestowania w sposób "bezpieczny i efektywny", który jest "kluczowym elementem budowy silnej gospodarki" oraz dobrobytu. A budowa dobrobytu jest wspólną sprawą państwa, pracodawcy i pracownika - mówiła minister podczas konferencji poświęconej PPK.