Pracownicze Plany Kapitałowe – trzy powody do dialogu

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to zdaniem Pracodawców RP korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. PPK nie rozwiążą wszystkich problemów, a programowi towarzyszy uzasadniona niepewność. Potrzebne są wiarygodne mechanizmy, które zablokują możliwość przejęcia tych pieniędzy pracowników przez państwo – tak, jak to było z OFE. PPK wymaga podjęcia pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Dysfunkcyjność systemu emerytalnego w Polsce

Z pewnością obecny system emerytalny jest niewydolny, a jego dysfunkcjonalność będzie się tylko pogłębiać. Rząd dopłaca do emerytur miliardy złotych rocznie. Za sprawą niekorzystnej demografii i zmniejszającej się liczby pracowników oraz zwiększającej pracowników kwoty te będą tylko rosnąć.

Utrata oszczędności - brak zaufania obywateli

Problem nie jest nowy. Już dwukrotnie kolejne rządy obiecywały polskim pracownikom korzystne zmiany dotyczące przyszłych emerytur. Dwukrotnie też pracownicy tracili swoje pieniądze. Najpierw okazało się, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie tylko nie zawiera żadnych środków, ale na dodatek zadłużenie państwa wobec własnych Obywateli liczone jest w biliardach złotych. Drugi raz odebrano Polakom oszczędności, które zgromadzili oni w OFE. Z dnia na dzień okazało się, że pieniądze te nie należą wcale to tych osób, które je zaoszczędziły, ale do państwa, które może z nimi zrobić co chce.

PPK- potrzeba zabezpieczenia oszczędności

Trzeci raz taka sytuacja nie może się powtórzyć. Bez wątpienia nadużyto już zaufania Obywateli. Jeśli PPK ma mieć szanse na sukces, to zabezpieczeniem musi może być wiarygodny mechanizm uniemożliwiający kolejnym rządom wyciąganie z kieszeni osób pracujących ich oszczędności emerytalnych. Takiego rozwiązania obecnie jednak brakuje. Dlatego konieczne jest pilne podjęcie wspólnych prac przez wszystkich zainteresowanych tj. zarówno rząd, jak pracowników i pracodawców nad wypracowaniem odpowiednich zabezpieczeń w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Reforma FUS i zasad wypłacania środków emerytom

Pamiętać należy, że środki możliwe do uzyskania przez przyszłych emerytów prawdopodobnie nie okażą się wystarczające. PPK nie jest zatem ostatecznym rozwiązaniem problemu emerytur. Konieczna jest także pilna reforma Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad wypłacania środków obecnym emerytom. To niezwykle trudne zadanie. Trzeba będzie otwarcie przyznać, że nie stać nas na dalsze pogłębianie deficytu funduszu emerytalnego. Dlatego rozwiązanie tego problemu wymaga wypracowania szerokiego porozumienia. Dopiero w ten sposób zostanie znaleziona droga wyjścia z emerytalnej pułapki zastawionej na Polaków jeszcze w ubiegłym stuleciu. Konieczne jest zwiększenia aktywności Rady Dialogu Społecznego.