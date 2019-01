Zimowa Akademia SAZ - Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe - 17 stycznia 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie "Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe w branży Agencji Zatrudnienia po 1 stycznia 2019". 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, odbędzie się szkolenie w trakcie którego szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane ze zmianami jakie czekają pracodawców po 1 stycznia 2019 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich digitalizacją (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz projektu PPK, który to od 1 stycznia 2019 obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób i następnie co pół roku będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw, tak by od 1 lipca 2020 obowiązkiem tym objęci zostali wszyscy pracodawcy.

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:

1. Jak przygotować firmę na planowane od 1 stycznia 2019r. zmiany w dokumentacji pracowniczej

Z czego składa się dokumentacja akt osobowych według nowych zasad

Nowe dokumenty w aktach osobowych

Zmiana prowadzenia akt z papierowych na elektroniczne i wymóg ich zabezpieczenia

Elektroniczne akta osobowe, a wymów pisemności – pułapka ustawodawcy

Jakie nowe obowiązki wobec pracownika ma pracodawca po wejściu w życie ustawy i rozporządzenia

Jak pogodzić wchodzące w życie zmiany z RODO

Dokumentacja związana z zatrudnieniem cudzoziemców

Jakie kary mogą być nałożone na pracodawcę jeśli nie zastosuje się do nowych przepisów

Co z dotychczasową dokumentacją jeśli pracodawca zdecyduje się na dokumentacje elektroniczną

2. Projekt PPK - jak przygotować firmę na planowane od 1 stycznia 2019r. zmiany

Pracownicze Plany Kapitałowe – benefit czy obowiązek pracodawcy

Możliwość uniknięcia tworzenia PPK

Obowiązki pracodawców związane z PPK

Obieg wpłat i przynależność pracownika do PPK

Wybór usługodawcy w PPK

Możliwości dysponowania środkami gromadzonymi w PPK;

Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna pracodawców i jego reprezentantów

PROWADZĄCA: mec. Joanna Torbé

KIEDY?

17.01.2019 w godz. 11:00 - 15:00

GDZIE?

Warszawa, ul Berneńska 8, siedziba Pracodawców RP

Więcej informacji o wydarzeniu >>>