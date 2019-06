Wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa w 2020 r.

Wynagrodzenie minimalne w 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku – 2 450 zł. Rada Ministrów przyjęła w środę propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. zaproponowaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

2450 zł i 16 zł

Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł. Dzisiaj jest to 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok. Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (dzisiaj 14,70 zł).

Zrównoważony wzrost

Jak tłumaczy KPRM, obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia, a poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał – przez wzrost dochodów pracowników – pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych.

Dostosowanie wysokości płacy do poziomu europejskiego

– Chcemy, by płaca była w Polsce najbardziej godna, by ludzie zarabiali w ciągu kilku, kilkunastu lat na poziomie europejskim – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, podwyżka płacy minimalnej o 200 zł do 2450 zł oznacza, że przez cztery lata rządów PiS wzrosła ona o 700 zł. – To takie nasze niezapowiedziane „700 Plus”, z którego też jesteśmy dumni, bo ta minimalna płaca wyznacza pewien pułap. Chcemy, żeby ona była naprawdę minimalna i żeby jak najwięcej ludzi zarabiało powyżej tego progu – zaznaczył premier.