Ryczałt energetyczny – dodatek do emerytury i rety

Ryczałt energetyczny

Jednym z dodatków do emerytur i rent jest ryczałt energetyczny. Pozwala na obniżenie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną, gazową, cieplną w mieszkaniu emeryta lub rencisty. Przysługuje tylko określonym osobom. Nie każdy może się ubiegać o dodatkowe świadczenie. Prawo do ryczałtu energetycznego przysługuje:

kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie doliczy ryczałtu z urzędu. W tym celu składa się wniosek.

Kombatant lub ofiara represji wojennych i powojennych mogą liczyć na wszystkie trzy dodatki (kombatancki, kompensacyjny i ryczałt). Natomiast wdowa czy wdowiec wnioskują o dodatek kompensacyjny i ryczałt. Nie przysługuje im więc dodatek kombatancki.

Wysokość ryczałtu energetycznego

Kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego miesiąca lutego w każdym roku kalendarzowym. Nowa wysokość zaczyna obowiązywać od 1 marca tego samego roku. Komunikat o nowej kwocie ryczałtu ogłasza się w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. jego wysokość wynosi 171,41 zł.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Wniosek o ryczałt energetyczny składa się na formularzu ERK. Za pomocą tego druku wnioskuje się jednocześnie o dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny i ryczałt.

W przypadku przysługiwania kilku świadczeń z ZUS można otrzymać tylko jeden ryczałt energetyczny.

Wniosek ERK ZUS – wzór do pobrania

Druk wniosku ERK można znaleźć również w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Powinien znajdować się w punkcie informacyjnym. Po wypełnieniu formularza składa się go osobiście bądź przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS. Przewidziano również możliwość ustnego wnioskowania do protokołu. Ponadto wniosek można wysłać za pomocą poczty bądź polskiego urzędu konsularnego. Formularz można złożyć w dowolnej jednostce ZUS, ale wniosek zostanie przesłany i rozpatrzony przez jednostkę właściwą ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.