Warto złożyć wniosek o emeryturę matczyną

Świadczenie "Mama 4+"

Przybywa seniorów, którzy otrzymują świadczenie Mama 4+. ZUS przyznał ich już ponad 49,2 tys., a KRUS kolejne 805 – wynika z najnowszych danych.

Program wsparcia osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, cieszy się coraz większą popularnością. Seniorzy – zgodnie z danymi na 16 sierpnia – złożyli w ZUS ok. 57,5 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Większość decyzji na plus

Zapadła już także większość decyzji. Precyzując, ZUS wydał ok. 54,2 tys. decyzji z Programu Mama 4+, czyli aż 94,1 proc. złożonych do tej pory wniosków. Zdecydowana większość decyzji jest pozytywna.

W tej grupie ok. 1,9 tys. decyzji dotyczyło osób, które wychowały powyżej dziewięcioro dzieci. Najwięcej decyzji, bo 41,3 tys. - dotyczy osób w wieku 60-69 lat, a 27,5 tys. - z czwórką dzieci. Pozytywną odpowiedź od ZUS otrzymało także 120 mężczyzn.

Dominują świadczenia dopełniające

W sumie z ZUS zostało przyznanych już 49,2 tys. świadczeń Mama 4+, w tym 31,4 tys. – jako dopełnienie i 17,8 tys. – w pełnej kwocie. Z kolei z KRUS przyznano 805 świadczeń (stan na 31 lipca br.).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa. Jego celem jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. Świadczenie może być przyznane w kwocie równej minimalnej emeryturze (od marca 2019 r. 1100 zł brutto) lub jako uzupełnienie do tej kwoty.