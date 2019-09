Z jakiego powodu Polacy zmieniają pracę?

Ponad połowa pracowników szuka nowego szefa

Polscy pracownicy biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają aż zostaną zwolnieni i gdy wykonywana praca im nie odpowiada, rozglądają się za kolejną. 56 proc. naszych rodaków biorących udział w rekrutacji szuka pracy w momencie, gdy są jeszcze zatrudnieni w innej firmie - wynika z badania Grupy Progres.

Chęć rozwoju, wyższe wynagrodzenie oraz nieodpowiednia atmosfera u obecnego pracodawcy - to trzy powody najczęściej podawane przez kandydatów, którzy mimo że obecnie są aktywni zawodowo, chcą zmienić miejsce zatrudnienia na inne. Już ponad 56 proc. Polaków chodzi na spotkania rekrutacyjne, chociaż ich sytuacja zawodowa jest stabilna. Mniejszą grupę (44 proc.) wśród osób ubiegających się o dane stanowisko stanowią osoby bezrobotne.

reklama reklama



Polecamy: Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje.

– Polacy odważnie i coraz bardziej świadomie podchodzą do swojego życia zawodowego, starają się też zachować jego ciągłość. Z naszych doświadczeń i obserwacji rynku wynika, że odejście pracownika do innej firmy zdarza się szczególnie często w dużych miastach, w których stopa bezrobocia jest niska. To może być zła wiadomość dla przedsiębiorców z aglomeracji. Muszą się oni coraz bardziej starać by ich podwładni nie przechodzili np. do konkurencji – mówi Anna Pietraszko, Kierownik Działu Personalnego w Grupie Progres. – Wspomniana odwaga osób aktywnych zawodowo może wynikać również z ich samoświadomości dotyczącej atutów, które posiadają m.in. wyższego wykształcenia, doświadczenia czy znajomości języków obcych. W grupie kandydatów, którzy szukają pracy, mimo że są zatrudnieni w innej firmie, 67 proc. skończyło studia, 27 proc. posiada wykształcenie średnie, a jedynie 6 proc. jest po szkole zawodowej lub gimnazjum – zaznacza Anna Pietraszko.

Mężczyźni szukają częściej

Według danych GUS, w II kwartale 2019 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,8 proc. wobec 46,8 proc. dla kobiet). Panowie stanowią też większość osób (67 proc.) w grupie pracowników szukających nowego zajęcia, mimo że są zatrudnieni w innej organizacji. Pań, chcących zachować ciągłość zatrudnienia - przejść z firmy do firmy - jest o połowę mniej (33 proc.).*

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety decyzję o zmianie pracy podejmują świadomie i po dłuższym czasie. Według Anny Pietraszko najczęściej są to 3-4 lata, pozwalają one poznać firmę na tyle, aby zaobserwować, co może ulec zmianie, a co na pewno nie, czy odpowiada nam taki stan rzeczy, czy podejmiemy ryzyko weryfikacji zmieniając organizację, z którą jesteśmy związani zawodowo. Wydaje się jednak, że bez względu na staż pracy w obecnej firmie Polacy takiego ryzyka się nie boją. Obecnie do tego typu zachowań dochodzi bardzo często, co potwierdza również fakt, że wśród osób biorących udział w rekrutacji większość stanowią osoby aktywne zawodowo.

W informacji wykorzystano dane z badania Grupy Progres analizujące 7 300 osób biorących udział w rekrutacji.

*Dane Grupy Progres