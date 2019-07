Ścieżki awansów – oczekiwania młodego i starszego pokolenia pracowników?

Dlaczego warto zapewnić pracownikom możliwość awansu?

Ścieżki awansu traktuje się jako jedno z narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dzięki nim możliwe jest zaplanowanie rozwoju personelu zgodnie z celami firmy. Awansując, pracownik nie tylko podnosi swoje kwalifikacje i rozwija kompetencje, ale również zyskuje poczucie wpływu na firmę i osiąga większą satysfakcję z pracy. Przekłada się to na wzrost jego zaangażowania w wykonywane obowiązki i większą lojalność wobec pracodawcy.

Sprzyja to również rozwojowi organizacji poprzez optymalne wykorzystanie potencjału personelu oraz ogranicza rotację wśród pracowników, zmniejszając tym samym koszty rekrutacji. Ponadto zapewnia lepszą komunikację w firmie i gwarantuje wzrost poczucia sprawiedliwości organizacyjnej.

Młode pokolenie vs starsze pokolenie – oczekiwania względem pracodawcy

Osiągnięcie powyższych rezultatów będzie możliwe, pod warunkiem że pracodawca określi jasne kryteria awansu. Te zaś należy dostosować nie tylko do wizji rozwoju przedsiębiorstwa i przyszłego zapotrzebowania kadrowego, ale i aspiracji oraz oczekiwań samego pracownika. Te z kolei mogą być różne w zależności od wieku i stażu pracy zatrudnionego. Czego oczekuje od pracodawcy młodszy pokoleniowo personel, a czego starszy? Czym charakteryzują się pracownicy należący do tych grup?

Niecierpliwość. To jedna z tych cech, które można przypisać młodemu pokoleniu pracowników. Grupa ta oczekuje szybkiego awansu. Tymczasem pojawia się w firmie bez jakiegokolwiek doświadczenia lub z krótkim stażem pracy. Młodzi pracownicy są pewni siebie, w związku z czym mają wysokie oczekiwania i często aplikują na stanowiska specjalistów, pomimo że nie są do nich kompetencyjnie przygotowani. Są energiczni i żądni zmian. Nie dla nich długoterminowe kontrakty. Najczęściej już po kilku miesiącach pracy rozglądają się za czymś nowym. Lojalność wobec pracodawcy ma dla nich charakter warunkowy – jeśli zapewni im się odpowiednie środowisko, będą oddanymi pracownikami.

Niewątpliwym atutem młodych pracowników jest to, że chłoną wiedzę jak gąbka. Szybko się uczą i rozwijają. Naturalne jest więc to, że z czasem zwiększa się zakres ich obowiązków. Jeżeli nie idzie to w parze ze wzrostem zarobków, są rozczarowani i skłonni zmienić pracę, jeśli nie otrzymają adekwatnego wynagrodzenia.

Problem stanowi również podejście młodego pokolenia do pracy i jej owoców. Młodzi ludzie są najczęściej idealistami i zależy im na jak najszybszym osiągnięciu wyników. Jeśli te nie pojawiają się natychmiast, przedstawiciele młodego pokolenia wypalają się, a praca zaczyna ich nudzić. Nieustannie więc potrzebują zachęt i motywacji, żeby pozostać w firmie.