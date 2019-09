Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy i dla kogo?

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od lipca największe firmy mają obowiązek wdrożenia programu PPK. Systematycznie, w określonych terminach, dołączą do nich pozostali powierzający pracę. Przedstawiamy, kogo dotyczy ten obowiązek, w jakim terminie powinien przystąpić do programu oraz na czym polega program.

Celem powstałego Pracowniczego Planu Kapitałowego jest umożliwienie osobom zatrudnionym oszczędzania na emeryturę. Program nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek do ZUS oraz można go łączyć z już istniejącymi rozwiązaniami, typu indywidualne konta emerytalne.

reklama reklama



Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Do kogo skierowany jest program PPK?

PPK dla zatrudniających jest obowiązkowy. Zobowiązani oni są przystąpić do programu w określonych w przepisach terminach. Uzależnione są one od wielkości przedsiębiorstwa. Z dniem 1 lipca 2019 do programu przystąpiły firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Od stycznia 2020 roku do programu dołączą firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 20 osób. Ostatnie dołączą do programu jednostki sektora finansów publicznych, w styczniu 2021 roku.

Przepisy zawierają kilka wyjątków zatrudniających, którzy nie muszą tworzyć PPK. Warto to sprawdzić.

W przypadku zatrudnionych, przystąpienie do programu jest dobrowolne. Tu znaczenie ma wiek. Pracownicy w wieku 18-55 lat zapisywani są do programu z automatu, jednak z możliwością rezygnacji. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale mają mniej niż 70, mogą na wniosek przystąpić do programu. Przepisy nie przewidują możliwości uczestnictwa w programie dla osób powyżej 70 lat.

PPK są skierowane nie tylko do osób zatrudnionych na etacie, ale również do osób wykonujących pracę nakładczą, zleceniobiorców, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji. Do PPK nie mogą przystąpić osoby samozatrudnione.

Skąd pochodzą środki w PPK

Środki do PPK będą wpłacać zatrudnieni z wynagrodzenia w wysokości 2 proc. Pracodawca wniesie wpłatę w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Przepisy przewidują możliwość obniżenia wpłaty, jeśli wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności najniższego wynagrodzenia do 0,5 proc. wynagrodzenia.

Poza wskazanymi wpłatami podstawowymi, uczestnicy mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych dla pracownika w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia, a dla pracodawcy do 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika.