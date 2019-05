Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji? - metoda Hogana

Rekrutacja - jak odkryć prawdziwe talenty?

Czy jest sposób, aby trafnie zidentyfikować osoby o wysokim potencjale i niosące firmie wyłącznie same korzyści? Dr Robert Hogan, wybitny amerykański psycholog wskazał cechy osobowości, na które należy zwrócić uwagę podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas rekrutacji od każdego kandydata usłyszymy, że jest komunikatywny i zorientowany na cel, umie budować relacje z ludźmi, oraz zarządzać swoim czasem. Niestety to, że w poprzednim miejscu pracy odnosił sukcesy nie gwarantuje, że w kolejnej firmie również tak się stanie. Należy sprawdzić nie tylko jego indywidualne predyspozycje do pracy z danym produktem lub usługą, ale także cechy osobowości, które go motywują oraz, czy pasuje do zespołu, do którego ma dołączyć. Podczas rozmów rekrutacyjnych warto przede wszystkim szukać tzw. HIPO, czyli osób o wysokim potencjale, które przyniosą firmie wyłącznie same korzyści.

Osobowości HIPO – kto to taki?

W latach 80-tych XX wieku przez 3 lata prowadzono badania na grupie blisko 500 menadżerów reprezentujących rożne organizacje. Specjaliści zaobserwowali dwa typy zachowań, które całkowicie odmiennie wpływają na zarządzane firmą. W pierwszej grupie znalazły się osoby o wysokich umiejętnościach autopromocji, których celem jest osiągnięcie szybkiego sukcesu, wysokich zarobków, a ich praca skupiona jest na rozmowach telefonicznych (networking). Druga grupa to osoby, których zespół pracuje skutecznie, efektywnie i przynosi duże zyski dla firmy. Te osoby potrafią rozdzielać obowiązki, są blisko ze swoim zespołem/blisko ludzi, potrafią słuchać współpracowników, a przy tym są niezwykle skromne. Nie zajmują się autopromocją. Badanie wykazało, że zaledwie 10% menadżerów posiada cechy obydwu grup.

Według dr Hogana osobowość HIPO jako człowieka sukcesu definiują 3 wymiary:

HIPO ma świadomość, jak zarządzać własną karierą i być dobrym pracownikiem danej firmy,

wyróżnia się na tle innych pracowników i jest postrzegany jako lidera,

potrafi zbudować zespół, który będzie osiągał ponadprzeciętne rezultaty (zyski dla firmy).

Skuteczność przywództwa polega zatem na umiejętności skutecznego kierowania zespołami w celu osiągania satysfakcjonujących wyników.

Tajniki Metody Hogana

Metoda Hogana pozwala przewidzieć w jakiej organizacji i na jakim stanowisku osoba badana będzie odnosiła sukcesy, pokazuje jej wartości i preferencje, a także wskazuje jaką kulturę organizacyjną wokół siebie będzie tworzyć. Bada również tzw. „ciemną stronę mocy”, czyli wszystko to, co utrudnia danej osobie rozwój kariery zawodowej, ponieważ aż 90% managerów przed zbadaniem ich metodą Hogana nie było świadomych swoich zachowań, które przeszkadzają im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. Dzięki Metodzie Hogana można ocenić potencjał konkretnej jednostki i przewidzieć, czy cechy jakie posiada sprzyjają byciu prawdziwym liderem.

4 cechy dobrego przywódcy

Osobowość lidera w pływa w 17-24%. na wynik finansowy firmy. Assessment Systems Polska powtarzając za dr Hoganem twierdzi, iż prawdziwych liderów można porównać do najlepszych trenerów sportowych na świecie. Dobry przywódca potrafi stworzyć i odpowiednio zarządzać zespołem tak, by osiągać bardzo dobre wyniki. Są dobrymi i odpowiedzialnymi strategami. Umieją wykorzystać nadarzające się szanse, jak również zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach. Według dr Hogana kluczowe cechy, które powinien posiadać prawdziwy lider to: szczerość, sprawiedliwość w ocenianiu, kompetencje i świadomość podejmowanych decyzji.

Źródło: Assessment Systems Polska