Trzynasta emerytura - podsumowanie i plany

„Emerytura+”, czyli dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów

Dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci tzw. trzynastej emerytury to realizacja zapowiedzi. – Dotrzymaliśmy słowa. W tym roku „Emeryturę+” otrzymało 9,8 mln osób, a na świadczenia przeznaczyliśmy 10,8 mld zł – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Osoby starsze najbardziej zagrożone ubóstwem

„Emerytura+” to świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł brutto. Głównym celem programu, który wpisuje się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, było zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. To właśnie osoby starsze, często samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

– W związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa ta grupa z roku na rok się powiększa. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Polityka senioralna musi służyć poprawie warunków życia osób starszych, to jeden z naszych priorytetów, a program „Emerytura+” stanowi ważną część tej misji – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Dla kogo dodatkowa emerytura?

W tym roku wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób. Objęło emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. matczyną emeryturę.

Trzynasta emerytura co roku

– Chcemy, by „Emerytura+” na stałe wpisała się w system wsparcia osób starszych i była wypłacana co roku właśnie jako tzw. trzynasta emerytura. Takie dodatkowe środki pozwolą np. na remont mieszkania, wyjazd czy uregulowanie zaległych płatności. Rozmawiamy z Polakami i wiemy, że takie wsparcie jest bardzo cenne – wskazuje szefowa MRPiPS.

To, że „Emerytura+” była oczekiwana i jest dobrze odbierana przez społeczeństwo, potwierdzają m.in. badania CBOS. W marcu br. zapytano Polaków o ocenę tzw. Nowej Piątki PiS, i chociaż wszystkie zapowiedziane rozwiązania spotkały się z rekcjami przychylnymi, to „Emeryturę+” poparło aż 84 proc. ogółu badanych.

– To najlepszy wynik spośród wszystkich zapowiedzi z Nowej Piątki, co pokazuje, że wsparcie osób starszych jest niezwykle ważne dla nas wszystkich. Przywrócenie wieku emerytalnego, systematyczne podnoszenie minimalnych świadczeń dla seniorów, a także szereg programów wspierających aktywność – to wszystko przyczynia się tworzeniu państwa prawdziwie przyjaznego osobom starszym – mówi minister Bożena Borys-Szopa.