Święta Bożego Narodzenia 2020 – jakie obostrzenia?

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego redukcja kontaktów społecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym

Premier apeluje o spotkania w gronie małych rodzin

21 listopada 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił 100 dni solidarności w walce z koronawirusem.





„Też przed nami jest okres Świąt Bożego Narodzenia., to moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Dlatego rozpoczynamy te 100 dni solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy” – mówił premier podczas konferencji prasowej.

Polecamy: Darowizny, spadki, testamenty (PDF)

Etap odpowiedzialności od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r.

Od 28 listopada 2020 r. placówki handlowe mają działać w najwyższym reżimie sanitarnym.

W okresie przedświątecznym placówki gastronomiczne takie jak na przykład restauracje pozostaną zamknięte.

W kościołach ma obowiązywać ograniczenie liczby osób (maksymalnie 1 osoba na 15 m2), obowiązek zachowania odległości (minimum 1,5 m od innych osób) oraz zakrywania nosa i ust.

Ile niedziel handlowych w grudniu 2020 r.?

O niedzielach handlowych w grudniu 2020 r. mówił podczas konferencji prasowej 21 listopada 2020 r. wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zdaniem ministra warto rozważyć, aby przynajmniej niedziela 6 grudnia była niedzielą handlową. Obecnie jednak pozostają wcześniejsze ustalenia, czyli 2 niedziele handlowe: 13 i 20 grudnia.

Co z ograniczeniem kontaktów?

O ograniczenie kontaktów na Boże Narodzenie był pytany 23 listopada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podaje Polska Agencja Prasowa wiceminister pytany w TVP1 o rozwiązanie, nad którym pracuje rząd, zaznaczył, że "pewne zakazy być może się pojawią, ale nie chcę w tej chwili przesądzać, w jaką stronę pójdziemy".

Projekt, który przewiduje wprowadzenie limitu osób podczas imprez i spotkań organizowanych w domach budzi wiele kontrowersji. Obowiązujący do 27 grudnia limit 5 osób miałby nie dotyczyć osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

"W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo" – mówił wiceminister w Warszawie, odpowiadając na pytania dziennikarzy.