Od kiedy bez maseczek na powietrzu? To pytanie pojawia się często w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego obostrzeń.

Od kiedy nie nosimy maseczek na zewnątrz?

8 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z tymi przepisami do 5 czerwca 2021 nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa obowiązuje m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Do 5 czerwca zakrywać nos i usta przy pomocy maseczki należy również w środkach transportu zbiorowego czy w trakcie sprawowania kultu religijnego. Nakaz dotyczy też statków powietrznych.

Ważne! Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. powyższy nakaz nie będzie dotyczył miejsc na otwartym powietrzu.

W tym samym czasie, czyli od 15 maja do 5 czerwca 2021 r. w przypadku przemieszczania się pieszo, będzie obowiązywała odległość nie mniejsza niż 1,5 m od siebie. Nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz sytuacji, gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą niepełnosprawną.

Bez maseczek w parku, w lesie

Ponadto rozporządzenie wymienia przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Ma to miejsce na przykład w przypadku pojazdów samochodowych, które nie są środkami publicznego transportu zbiorowego Maseczek nie muszą też nosić m.in. dzieci do ukończenia 5. roku życia czy w osoby przebywające na terenie lasu, parku, na plaży.

Nakazu nie stosuje się również w przypadku osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu:

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Na żądanie określonych w rozporządzeniu organów należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Maseczki podczas ślubu?

Nakazu noszenia maseczki nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

W niektórych przypadkach możliwe jest odkrycie ust i nosa. Chodzi tu o m.in. o konieczność identyfikacji tożsamości danej osoby czy spożywanie posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861)