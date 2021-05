Uchwała NSA dotycząca zakresu kontroli sądowej decyzji podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny na Rzecznika MŚP podjął uchwałę, która dotyczy zakresu kontroli sądowej decyzji podatkowych.

Uchwała NSA

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny podjął w dniu 24 maja 2021 r., w sprawie o sygnaturze I FPS 1/21 z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwałę w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następującej treści:

„W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”.

Postulaty Rzecznika MŚP

– Teza uchwały potwierdza właściwość sądów administracyjnych do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o co postulował Rzecznik od początku funkcjonowania Urzędu. Z ustnych motywów uzasadnienia uchwały przedstawionych przez sędziego sprawozdawcę wynika, że sądy administracyjne są uprawnione do oceny czy postępowanie karne skarbowe wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny – komentuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.