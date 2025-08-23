Krótszy czas pracy w Polsce: Ministerstwo podało pierwsze dane

W trakcie pierwszego tygodnia od rozpoczęcia pilotażu skrócenia czasu pracy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 150 kompletnych wniosków od pracodawców, którzy chcieliby wziąć udział w programie. Kolejne są w trakcie przygotowywania.

Już w pierwszym tygodniu od uruchomienia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia do projektu złożono 150 kompletnych wniosków. Kolejnych 694 znajduje się w systemie w trakcie przygotowywania. Pracodawcy mogą składać aplikacje do 15 września. – Te liczby pokazują, że są w Polsce pracodawcy, którzy chcą skorzystać z tej wyjątkowej szansy skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia – mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dla kogo pilotaż skróconego czasu pracy? Kto może przystąpić do programu?

Nabór do pilotażu prowadzony jest w trybie otwartym – nie ma znaczenia kolejność składania wniosków, a wszystkie projekty będą oceniane według tych samych kryteriów. Program skierowany jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do dużych firm oraz instytucji publicznych. Dzięki temu z pilotażu mogą skorzystać podmioty o zróżnicowanej skali działalności, co pozwoli sprawdzić, jak rozwiązanie funkcjonuje w różnych warunkach organizacyjnych.

Środki przeznaczone na realizację pilotażu pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy i mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wskazane w regulaminie. Finansowanie obejmie m.in. zmiany organizacyjne i technologiczne polegające na usprawnieniach procesów stosowanych w organizacji, szkolenia pracowników czy dofinansowanie ich wynagrodzeń w czasie trwania programu.

Pilotaż ma budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł. W samym 2025 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 10 mln zł.

Zgłaszane projekty muszą obejmować co najmniej połowę połowę pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, gwarantować utrzymanie wynagrodzeń oraz stabilność zatrudnienia. Ministerstwo nie narzuca jednego rozwiązania – pracodawcy mogą testować różne modele: czterodniowy tydzień pracy, krótsze dniówki, dłuższe urlopy czy elastyczne godziny rozpoczynania pracy.

Nabór potrwa do 15 września, a lista zakwalifikowanych projektów zostanie ogłoszona do 15 października 2025 r. Program został zaplanowany w trzech etapach: przygotowawczym (do końca 2025 roku), testowym (cały 2026 rok) oraz podsumowującym, który zakończy się w maju 2027 roku.

Regulamin pilotażu oraz link do wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zobacz także: Skrócony czas pracy - to się dzieje! Pracodawco, dołącz do pilotażu

Przedsiębiorcy są dość sceptyczni w kwestii skrócenia czasu pracy, chcą poczekać na analizę skutków

– Skrócenie tygodnia pracy wiąże się z przyspieszeniem inwestycji w robotyzację i automatyzację. Wydaje się, że w ciągu dekady procesy te przyspieszą na tyle, że w wielu sektorach produkcji i usług skrócenie czasu pracy będzie odpowiedzią na spadające zapotrzebowanie na pracowników. Ale dziś perspektywa jest inna – jak wyobrazić sobie normalnie działające szpitale, przychodnie, jak zrealizować plany produkcyjne w fabrykach, czy warsztatach? Na skracanie tygodnia pracy mogą sobie pozwolić firmy konsultingowe, doradcze – tutaj pojawiają się pierwsze eksperymenty. Dlatego należy przygotowywać się na takie rozwiązania w przyszłości, a dziś tworzyć systemy zachęt dla firm, które są w stanie podejmować takie rozwiązania. Ale postulat, aby wprowadzić powszechnie taki zapis może skończyć się tragicznie dla gospodarki, firm i społeczeństwa. Dlatego zanim podejmiemy taką dyskusję oczekujemy poważnych analiz skutków tych regulacji – dla sektora usług publicznych, zwłaszcza ochrony zdrowia, dla przemysłu. Uruchomiony pilotaż daje szanse na rzetelną analizę i dyskusję publiczną – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy.

Konfederacja Lewiatan będzie przyglądać się realizacji pilotażu, a pierwszym sprawdzianem, do którego odnieść się można już po 15 września br., kiedy zakończy się nabór firm i instytucji do projektu, będzie ocena, czy firmy i instytucje dają rękojmie rzetelnej analizy problemu dla całej gospodarki, czy struktura firm odpowiada strukturze gospodarki. Zwłaszcza pod kątem udziału w projekcie firm produkcyjnych, czy związanych z ochroną zdrowia, wreszcie jaki poziom rozwoju technologicznego reprezentują firmy biorące udział w pilotażu?

Jak podkreśla prof. Jacek Męcina, aby rzetelnie przeanalizować skutki rozwiązań dla gospodarki, pilotaż musi uwzględniać całe spektrum branż. Kluczowe będą także wyniki dotyczące wpływu skracania czasu pracy na wydajność i produktywność. – Popieramy takie podejście do przygotowania zmian, warunkiem jest jednak reprezentatywna dla struktury gospodarki reprezentacja firm i instytucji w pilotażu, dobra metoda analizy wyników, wreszcie rzetelnie przygotowana dyskusja o wynikach pilotażu, która jest warunkiem wypracowania propozycji zmian w regulacjach prawa pracy – dodaje prof. Jacek Męcina.