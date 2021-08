Wzrost liczby sporów dotyczących odszkodowań

Odszkodowania. Liczne burze, nawałnice i wichury przechodzące przez Polskę, zawsze powodują wzrost liczby sporów dotyczących wysokości wypłacanych odszkodowań. W Biurze Rzecznika Finansowego można uzyskać bezpłatną pomoc w sporze z ubezpieczycielem.

Odszkodowania - postępowania interwencyjne

- Rocznie odbieramy około tysiąc telefonów z prośbą o poradę w sporach dotyczących ubezpieczenia mienia i siedemset wniosków o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego w takich sporach – mówi w rozmowie z MarketNews24, Marcin Jaworski, rzecznik prasowy Biura Rzecznika Finansowego. – Gdy mamy burze, nawałnice i wichury przechodzące przez Polskę odbieramy więcej niż zwykle telefonów, a klienci pytają przede wszystkim o to co powinni zrobić bezpośrednio po szkodzie i jakie są obowiązki ubezpieczyciela.

Reklamacja przyznanego odszkodowania

Jeżeli uznamy, że kwota przyznanego odszkodowania jest za niska i czujemy się pokrzywdzeni, to możemy skorzystać z porady Biura Rzecznika Finansowego, aby następnie przygotować reklamację.

Gdy taka reklamacja zostanie odrzucona przez ubezpieczyciela, to można zwrócić się do Biura Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego bądź polubownego.

- Jeżeli chcemy wejść w spór z ubezpieczycielem, to wcześniej warto poprosić go o to, aby przedstawił w jaki sposób oszacował konkretną szkodę, a wtedy będziemy wiedzieli jakie elementy uszkodzeń uwzględnił i jakie pominął – wyjaśnia M. Jaworski. – Nasi eksperci pomagają w kwestiach prawnych, natomiast przy wycenie skali zniszczeń warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy.