Dobry start - pomoc dla klientów ZUS

62 mln złotych na wyprawki dla małych Dolnoślązaków

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Prawie miliard złotych trafiło już na konta rodziców i opiekunów dzieci w ramach programu "Dobry start". Na Dolnym Śląsku ZUS wypłacił już 62 mln złotych na wyprawki. Pieniądze dostało już ponad 3,3 mln dzieci w całej Polsce w tym prawie 230 tys. na Dolnym Śląsku. Od 1 lipca, czyli od uruchomienia naboru wniosków, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli około 2,5 mln wniosków.

Dolnoślązacy do 26 sierpnia wysłali do ZUS wnioski o wyprawkę dla 248 511 uczących się mieszkańców naszego regionu. Zakład odmówił wypłaty z powodu niespełnienia warunków tylko w 1 038 przypadkach. Najwięcej wniosków wpłynęło we Wrocławiu 35 597. Wałbrzyszanie złożyli 6270 wniosków a Legniczanie 6518 . W powiatach najwięcej wpłynęło ich w powiecie, świdnickim 9756, kłodzkim 8579 i oleśnickim 7 434.

W sumie na całym Dolnym Śląsku wysłanych zostało 181 332 wniosków dla 248 511 dzieci. Na bankowe konta popłynęło już 62 399 100 złotych.

W większości rodzice i opiekunowie sami składają wnioski wykorzystując do tego głównie bankowe konto. Szacowany przez Zakład wpływ wniosków w bieżącym roku to: 3,62 mln wniosków na 4,47 mln dzieci.

- Po pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku zwracają się do nas najczęściej mieszkańcy wsi pozbawieni dostępu do Internetu i komputera – mówi opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Są to osoby, które do tej pory składały wnioski w formie papierowej w najbliższym urzędzie gminy – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w ZUS spodziewano się, że dużo więcej klientów będzie potrzebowało naszej pomocy i zapewnia, że każdy klient, który przychodzi do ZUS otrzymuje pomoc nie tylko w wypełnieniu i wysłaniu wniosku, ale także często np. skanowaniu dokumentów. Z pomocy ekspertów ZUS korzystają przede wszystkim osoby wykluczone cyfrowo, czyli te, które nie mają dostępu do Internetu a tym bardziej komputera czy smartfonu.

Rzeczniczka podkreśla, że mieszkańcy naszego regionu najczęściej korzystają z pomocy pracowników ZUS w małych miejscowościach. – Do biur terenowych przychodzą mieszkańcy z okolicznych wiosek, którzy do tej pory składali wnioski formie papierowej w gminach. Mieszkańcy dużych miast wysyłają w większości wnioski sami za pomocą bankowości internetowej.

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o 300 plus z programu "Dobry start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to wypłatę można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Kilka pytań od klientów ZUS

Czy dla osoby, która zdała maturę, ale nie ma jeszcze wyniku z matury, ani świadectwa będzie przysługiwało 300+?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Oznacza to, że świadczenie dobry start w 2021 r. przysługuje, jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole z dniem 1 września 2021 r. W związku z tym, jeśli dziecko nie pójdzie do szkoły uprawniającej z dniem 1 września 2021 r., świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało, bez względu na to, czy otrzyma świadectwo maturalne czy nie.

Czy osoba, która złoży wniosek, to dostanie później potwierdzenie złożenia tego wniosku na swoje konto PUE?

W przypadku złożenia wniosku przez kanał bankowy na adres mailowy klienta wskazany we wniosku zostanie przekazana informacja wraz z urzędowym poświadczeniem przedłożenia wniosku. W trakcie składania wniosku przez portal PUE ZUS urzędowe poświadczenie przedłożenia wyświetla się w momencie wysyłania wniosku przez PUE.

Czy osoba, która złoży wniosek o świadczenie Dobry Start przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia będzie miała automatycznie założony swój profil na portalu PUE ZUS” - w jaki sposób osoba będzie mogła się zalogować na PUE ?

Osoba taka na adres mailowy otrzyma informację o założeniu profilu, wraz z informacją o loginie. Zostanie również poinformowana, że aby zalogować się na portalu PUE, może wykorzystać login PUE i hasło jednorazowe, które otrzyma w wiadomości SMS. Przy pierwszym logowaniu będzie miała możliwość utworzenia nowego hasła do swojego profilu. Zostanie również poinformowana o możliwości zalogowania się także przy pomocy: login.gov.pl (np. profilem zaufanym lub e-dowodem), kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bankowości elektronicznej.

Czy uczeń liceum zaocznego budowlane dostanie 300 +?

Tak, liceum zaoczne należy do katalogu szkół uprawniających do świadczenia dobry start

Więcej: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

ZUS zaprasza do mobilnych punktów, w których pracownicy ZUS zakładają profile na PUE ZUS i pomagają w wypełnieniu wniosku o wyprawkę. Wykaz wszystkich punktów mobilnych w całej Polsce jest dostępny pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.