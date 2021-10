W ZUS przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus"

Trwają przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS. Co zmieni się od przyszłego roku?

Prezes ZUS: trwają przygotowania do obsługi programu 500 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi programu "Rodzina 500 plus". Zapewniam, że od 1 stycznia przyszłego roku będziemy do tego gotowi – przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" i wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak dotychczas – gminy. Rodzice wnioski o świadczenie będą mogli składać jedynie drogą elektroniczną.

"Trwają przygotowania do obsługi rządowego programu +Rodzina 500 plus+. Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od Nowego Roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów. Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia" – wyjaśnia profesor Uścińska.

"Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach m.in. tarczy antykryzysowej czy programie +Dobry start+. Obsługiwać program 500 plus będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin" – podkreśla szefowa ZUS.

"W tej sytuacji zdecydowana większość pracowników ZUS nawet nie zauważy tego, że urząd obsługuje 500 plus. Pracownicy nie będą obciążeni dodatkowymi zadaniami, bo program będzie realizowany przez Centrum" – dodaje profesor.

Zgodnie z ustawą pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

ZUS będzie stopniowo przejmował program. Świadczenia wypłacane obecnie przez gminy będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami urzędów samorządowych, które wypłacają świadczenie 500 plus.

Wniosek o 500 plus do ZUS od 1 stycznia 2022 r.

Do ZUS z kolei należy kierować od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500 plus, czyli na przykład na nowo urodzone dzieci.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.(PAP)

