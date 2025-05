Budżetówka: zmiany w stanowiskach, strukturze i tabelach wynagrodzeń – minimalne stawki wzrastają o 5%, a maksymalne o 1 000 zł [projekt]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza zmiany w tabelach wynagrodzeń – minimalne stawki wzrastają o 5%, a maksymalne o 1 000 zł - takie regulacje już coraz bliżej. Są one o tyle ważne, że zajdzie też zmiana w strukturze organizacyjnej, będzie też ujednolicenie nazw stanowisk kierowniczych i dodanie nowych stanowisk specjalistycznych w celu uporządkowania ścieżki awansu. Nowe zasady mają być bardziej transparentne. Są już szczegółowe założenia, czekamy na ogłoszenie ostatecznej wersji projektu zmian dla ogromnej liczby pracowników, a później wejście nowych przepisów w życie.

Zmiany w budżetówce: wynagrodzenia, stanowiska, struktura

Projekt rozporządzenia (RD185), przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadza zmiany dotyczące wynagradzania oraz struktury stanowisk w urzędach administracji rządowej. Jest odpowiedzią na nowe regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia i klasyfikacji wykształcenia. Chodzi dokładnie o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Najważniejsze zmiany, które prawdopodobnie zostaną wdrożone to:

Podwyżka wynagrodzeń o 5% zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r., a tym samym zmiany w tabelach wynagrodzeń – minimalne stawki wzrastają o 5%, a maksymalne o 1 000 zł. Taka zmiana jest koherentna z ustawą budżetową na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 63).

Ujednolicenie nazw stanowisk kierowniczych i dodanie nowych stanowisk specjalistycznych w celu uporządkowania ścieżki awansu.

Aktualizacja wymagań edukacyjnych, dostosowana do nowej klasyfikacji wykształcenia.

Dostosowanie nazw jednostek organizacyjnych i stanowisk w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA.

Rozbudowa struktury stanowisk specjalistycznych, wprowadzając nowe pozycje dla starszych specjalistów.

Zmiana przepisów siłą rzeczy musiała nastąpić (prędzej czy później), bo przecież zmieniają się rok do roku zasady dot. minimalnego wynagrodzenia, jak i samej klasyfikacji zawodowej, doświadczenia i zakresu posiadanych umiejętności. Zmianie więc ulegną wymagania kwalifikacyjne oraz nazewnictwo stanowisk, a tym samym wynagrodzenia.

Ważne W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12.9.2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1362), minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.1.2025 r. wzrosło do 4666 zł. Konieczność dostosowania wynagrodzeń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek do tej kwoty wynika z przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773).

Dla kogo podwyżki?

Projekt a później już przepisy bezpośrednio obowiązujące umożliwiają realizację zapowiedzianych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. To właśnie m.in. tej grupie zawodowej pracowników niejako zagwarantowane zostały dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia, które umożliwiają dokonanie od 2025 r. podwyższenia wynagrodzeń o 5%.

Modyfikacja Tabeli D – „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek”

Jedna ze zmiana obejmuje nowelizację załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2.2.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 467) – „Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”, poprzez aktualizację Tabeli D.W każdej kategorii zaszeregowania: minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną o 5% w stosunku do stawek obowiązujących od 1.1.2024 r.; maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną o 1.000 zł w stosunku do stawek obowiązujących od 1.1.2024 r.

Aktualizacja wymagań w zakresie wykształcenia.

W celu dostosowania przepisów wykonawczych do uregulowań ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737), w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2.2.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, wprowadza się zmiany w zakresie poziomu wykształcenia niezbędnego do zajmowania określonych stanowisk. Wprowadzenie zmiany pozwoli na ujednolicenie nazewnictwa i wyeliminuje ewentualne wątpliwości interpretacyjne.

Projektowane modyfikacje w tabeli XII. „Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych” dotyczą w szczególności:

części I. Wszystkie urzędy i inne jednostki;

części III. Komenda Główna Policji;

część IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Z kolei w tabeli XIII. „Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi” proponuje się zmiany w:

części I. Wszystkie urzędy i inne jednostki;

części VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego

W tabeli XV. „Pracowników zatrudnionych w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” w kolumnie nr 5 pn. „Wykształcenie” w szczególności uzupełniono kategorie wykształcenia o:

wykształcenie zasadnicze branżowe;

wykształcenie średnie branżowe;

wykształcenie zasadnicze zawodowe;

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie nazwy jednostki organizacyjnej – z „Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” na „Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, zgodnie z aktualnym brzmieniem nazwy resortu. W części I tabeli XV (stanowiska kierownicze) usunięto z nazw stanowisk określenie „ds. orzecznictwa lekarskiego”, tj.:

Naczelnik Wydziału;

Zastępca Naczelnika Wydziału;

Kierownik Zespołu.

W części II tabeli XV (stanowiska samodzielne) w lp. 4 dodano stanowiska:

„Starszy specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego”;

„Starszy specjalista ds. medycznych”.

Taka regulacja da możliwość wprowadzenia transparentnej ścieżki awansu zawodowego i zwiększa przejrzystość struktury organizacyjnej w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA.

Kiedy przepisy wchodzą w życie?

Na chwilę obecną nie ma informacji kiedy przepisy wchodzą w życie, ponieważ wiadomo dopiero tyle, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2025 r.