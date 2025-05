Debata prezydencka: Burza wokół prowadzącej z TVP. Konfederacja i inne sztaby protestują

rozwiń >

Debata kandydatów na prezydenta w TVP odbędzie się dziś, jednak jeszcze przed jej rozpoczęciem wybuchła poważna kontrowersja. Politycy Konfederacji, w tym Grzegorz Płaczek i Wojciech Machulski, podczas konferencji prasowej pod siedzibą TVP, wyrazili stanowczy sprzeciw wobec udziału Doroty Wysockiej-Schnepf jako jednej z prowadzących. Zarzucają jej brak obiektywizmu i stronniczość. Jak twierdzą, osiem komitetów wyborczych próbowało zablokować jej udział, jednak TVP miała zignorować wcześniejsze ustalenia. W tle zarzuty o manipulacje, obietnice bez pokrycia i obawy o uczciwość debaty, która ma kluczowe znaczenie przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Debata kandydatów na prezydenta w TVP. Kontrowersje związane z prowadzącą z TVP

Debata kandydatów na prezydenta w TVP już dziś o godz. 20:00. Prowadzącymi są: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pod siedziba TVP politycy Konfederacji: szef klubu sejmowego Grzegorz Płaczek oraz rzecznik kampanii Mentzena Wojciech Machulski wyrazili swój sprzeciw wobec Doroty Wysockiej-Schnepf, jako dziennikarki współprowadzącej debatę. Zdaniem Machulskiego, "nie jest ona dziennikarzem obiektywnym" i tworzyła wiele materiałów, które w bezpośredni sposób uderzały w niektórych kandydatów na prezydenta.

Poseł Płaczek zauważył, że Wysocka-Schnepf z rąk Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich otrzymała nagrodę, "Hiena 2024 roku". Według niego, zarzuty, które pojawiły się pod jej adresem, to "brak dziennikarskiego wyczucia i brak rzetelności i uczciwości dziennikarskiej".

Dlaczego wybór dziennikarzy prowadzących debatę jest istotny? Jest sprzeciw większości

"Przed nami bitwa polityczna" - zaznaczył Płaczek. Dlatego, jak dodał, wybór dziennikarzy prowadzących debatę jest istotny, ponieważ ma to wpływ zarówno na kolejność w jakiej kandydaci będą odpowiadać na pytania dziennikarzy, jak i na to, kto będzie te zadawał te pytania. "Doskonale wiemy, że dziennikarze potrafią manipulować. Wystarczy zobaczyć listę tych wiodących, podobno niezależnych dziennikarzy Telewizji Polskiej" - podkreślił Płaczek. Zapowiedział jednocześnie, że Sławomir Mentzen podejmie rękawice i weźmie udział w poniedziałkowej debacie w TVP.

Machulski podkreślił, że sprzeciw wobec Wysockiej-Schnepf zgłosiło łącznie łącznie osiem komitetów wyborczych. Według niego, był to m.in. sztab popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, sztab bezpartyjnego Krzysztofa Stanowskiego, posła Wolnych Republikanów Marka Jakubiaka, czy ekonomistki Joanny Senyszyn.

Czy TVP oszukała wszystkie sztaby przy organizacji debaty?

Według Machulskiego, TVP "oszukała wszystkie sztaby przy organizacji debaty", ponieważ - jak mówił - po prawie półgodzinnej dyskusji sztabów z TVP, na ten temat możliwej zmiany osoby prowadzącej poniedziałkową debatę, dyrektor programowy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór obiecał, że do zarząd Telewizji Polskiej podejmie stosowną decyzję w sprawie debaty, jeszcze raz przemyśli sprawę i przekaże te informacje wszystkim sztabom. - "pomimo upływu dwóch tygodni żadna taka decyzja nie wpłynęła" - tłumaczył Machulski.

"Wczoraj dostaliśmy dopiero (z TVP) regulamin tej debaty po raz kolejny z aktualizowanymi kosmetycznymi zmianami. I tam dalej pani redaktor figuruje. Wtedy żadnej decyzji nie otrzymaliśmy pomimo obietnicy pana dyrektora programowego.(...)Tutaj złożyliśmy wniosek o wyłączenie pani redaktor Wysockiej-Schnepf bo nie daje ona rękojmi obiektywnego prowadzenia debaty. Zostało to zupełnie zignorowane przez Telewizję Polską, która miała wprowadzać nową jakość" - podkreślił.

Debata pod dyktando TVP i wsparcie dla Trzaskowskiego?

Politycy PiS podczas dzisiejszej konferencji prasowej przed siedzibą TVP poinformowali, że Nawrocki weźmie udział w debacie, mimo że - jak ocenili - odbędzie się ona w nieuczciwych warunkach i "mimo tego że będzie ją prowadziła twarz najgorszej propagandy w TVP w likwidacji" - oświadczył Kurzejewski.

Wicerzecznik PiS powiedział, że zasady debaty sztab otrzymał w niedzielę późnym popołudniem. "Czyli 24 godz. przed organizacją wydarzenia, co oczywiście utrudnia możliwość przygotowania się w sposób efektywny. Mamy takie przypuszczenie, graniczące w pewnością, że sztab Trzaskowskiego otrzymał te zasady dużo wcześniej, razem z pytaniami, które będzie zadawała redaktor Dorota Wysocka-Schnepf" - mówił.

Kurzejewski zwrócił uwagę, że dwa tygodnie temu, podczas spotkania organizacyjnego sztabów z władzami TVP ws. organizacji debaty, osiem sztabów sprzeciwiło się, by debatę prowadziła Wysocka-Schnepf, i chciało by TVP wybrała innego dziennikarza. Polityk PiS dodał, że sztaby czekały niemal dwa tygodnie na informację z TVP w tej sprawie i "okazało się, że głos zdecydowanej większość komitetów wyborczych został zignorowany".

Polityk w związku z tym ocenił, że wieczorem "rozpocznie się neodebata organizowana przez TVP w likwidacji". "Czyli kolejne wydarzenie organizowane na rzecz kampanii Rafała Trzaskowskiego" - powiedział nawiązując do wcześniejszej debaty w Końskich. "Myśleliśmy, być może naiwnie, że zarząd TVP pójdzie po rozum do głowy (...), jednak nic bardziej mylnego. Będziemy mieli po raz kolejny do czynienia z hucpą polityczną, kabaretem i działaniami, które mają pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu" - przekonywał.

Poseł PiS Andrzej Śliwka przekonywał, że Wysocka-Schnepf jest "związana politycznie z PO". "Dzisiaj okazuje się, że ta pani, która prowadzi programy, które z dziennikarstwem nie mają nic wspólnego, bo bardziej przypomina tę propagandę, która jest realizowana za naszą wschodnią granicą, będzie prowadziła debatę" - mówił. "To pokazuje w jaki sposób Rafała Trzaskowskiego, tego roztrzęsionego jak galareta, musi chronić pani Schnepf w tej debacie" - dodał.

Debata prezydencka 12 maja. Gdzie można oglądać? Transmisja na żywo

Debata prezydencka dzisiaj, 12 maja będzie transmitowana na żywo przez największe stacje informacyjne w kraju:

TVP1,

TVP Info,

TVP Polonia,

TVN24,

Polsat News,

Polsat News Polityka,

wPolsce24,

Republika,

Biznes24.

Zasady debaty prezydenckiej 12 maja. Kto powalczy o głosy wyborców?

W debacie udział wezmą wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą – łącznie trzynastu. Wśród nich znaleźli się m.in. Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat czy Grzegorz Braun. Debata będzie okazją, by szerzej przedstawić ich programy i różnice w podejściu do kluczowych tematów kampanii.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, pytania zadawać będą nie tylko dziennikarze – w tym ci, których wybór budzi kontrowersje – ale również sami kandydaci, w specjalnej rundzie wzajemnych pytań. Każdy uczestnik otrzyma też 90 sekund na tzw. "wolne wystąpienie", w którym będzie mógł bezpośrednio zwrócić się do wyborców i wzmocnić swój przekaz.

Wybory prezydenckie 2025 – kiedy głosowanie? Terminy obu tur

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 18 maja br. Tego dnia Polacy zdecydują, który z trzynastu kandydatów ma największe szanse na objęcie najwyższego urzędu w państwie. Aby wygrać w pierwszej turze, konieczne jest uzyskanie ponad 50 procent ważnie oddanych głosów.

Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie wymaganej większości, przewidziana jest druga tura wyborów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, odbędzie się ona 1 czerwca. Wówczas w bezpośrednim starciu zmierzy się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem z pierwszej tury.