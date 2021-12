500 plus w 2022 r. - kiedy wniosek?

Kiedy będzie można składać wniosek o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy? Co oznacza stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS?

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - jaka pomoc?

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów rusza po raz trzeci. Do wielu ośrodków wsparcia w Polsce zostanie przekazana pomoc żywnościowa.

Chwilówki – czy warto i na co uważać przy podpisaniu umowy?

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy chwilówki? Jakie zagrożenia niesie ze sobą taka pożyczka?

Polski Bon Turystyczny z dłuższym terminem ważności – prezydent podpisał nowelizację ustawy

Polski Bon Turystyczny został wprowadzony jako element wsparcia dla rodzin i branży turystycznej w związku z trudną sytuacją finansową wywołaną pandemią COVID-19. Dotychczasowy czas na jego realizację kończył się 31 marca 2022 r. Termin został jednak wydłużony. O ile?

Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach?

„Chcę się zmienić”, a „chcę zmiany” to dwa różne stwierdzenia. Okazuje się, że najczęściej zależy nam na odmianie życia, ale bez ponoszenia kosztów i wysiłku związanego z tym procesem. Tymczasem droga do sukcesu jest trudna do pokonania i wymaga wyjścia ze strefy komfortu – tłumaczy dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Ubezpieczenia OC i AC - zmiany w 2021 i prognoza na 2022 r.

Jakie wydarzenia były najważniejsze z punktu widzenia ubezpieczeń OC i AC w mijającym roku? Jaki będzie 2022 rok?

Orange ukarany przez UOKiK - musi wypłacić rekompensatę za dodatkowo płatne usługi

Orange, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, dopuścił się do działania na szkodę konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty wskutek nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług i serwisów subskrypcyjnych.

Świąteczne zakupy - gdzie i jakie prezenty kupują Polacy? [Badanie]

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to zazwyczaj długi, czasochłonny i do tego kosztowny proces. Oprócz mycia okien i ubierania choinki konieczne są solidne zakupy. W jaki sposób Polacy sobie z nimi radzą?

Sędziowie pokoju - jawny PESEL kandydata?

Trwają prace nad prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia sądów pokoju. Co znalazło się w opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Stawka 0 proc. VAT na żywność – premier zapowiedział jej wprowadzenie

Stawka o proc. VAT. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie stawki 0 proc. VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Od kiedy?

Oszczędzanie pieniędzy przez Polaków. Ilu odkłada regularnie? [Badanie]

Wydaje się, że kryzys ekonomiczny wywołany pandemią Covid-19 i oszczędzanie nie mogą mieć ze sobą wiele wspólnego. Jednak 8 na 10 Polaków oszczędza każdego miesiąca. Na jakie cele?

Sprzedawca energii lub gazu wypowiada umowę - co robić?

Co dzieje się po otrzymaniu wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii lub gazu?

Zasiłek celowy w 2022 r.

Zasiłek celowy w 2022 r. z wyższym kryterium dochodowym to ważna zmiana dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Wydawcy chcą współdziałać w kwestii rekompensat od cyfrowych platform

Uzyskanie takich rekompensat od cyfrowych gigantów umożliwia unijna dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Wydziedziczenie za uchylanie się od alimentów i brak opieki – nowy projekt zmian Kodeksu Cywilnego

Wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego jest dopuszczalne w polskim prawie w ściśle określonych przypadkach. Minister Sprawiedliwości zaproponował dodanie nowych przesłanek.

Wdrożenie w Polsce prawa pokrewnego – komentarz

„Współpraca wydawców na polskim rynku w zakresie wspólnego działania na rzecz wdrożenia w Polsce prawa pokrewnego ma zarówno podstawy prawne jak i racjonalny sens” – podkreśla Izba Wydawców Prasy.

COVID-19: Darmowa szczepionka przeciw koronawirusowi dostępna również dla nieubezpieczonych

Brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie wyklucza ze szczepień przeciwko COVID-19. Nieodpłatnym szczepieniom podlegają także osoby nieubezpieczone. A co z testami i wizytami u lekarza POZ?

Wsparcie dla kopalni węgla w wysokości 28,8 mld zł - nowelizacja ustawy górniczej

Wsparcie dla kopalni węgla. Sejm uchwalił w piątek bez poprawek nowelizację ustawy górniczej, zakładającą wdrożenie wartego 28,8 mld zł systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego. Na co dopłaty zostaną przeznaczone?

Testy dla domowników - jak się zapisać?

Formularz zapisu na test dla współdomownika osoby zakażonej został uruchomiony na stronie Domowej Opieki Medycznej. Jest on przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

COVID-19: Kto zostanie zwolniony z kwarantanny? Modyfikacja obostrzeń z 17 grudnia

COVID-19: Zmiana przepisów epidemicznych dotyczy zwolnienia z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu na COVID-19 dla wybranych grup przyjeżdżających spoza strefy Schengen. Modyfikacji uległy również m.in. przepisy dotyczące organizacji dyskoteki sylwestrowej i noworocznej.

Rodzinny kapitał opiekuńczy - od kiedy?

Od kiedy będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakiej formie rodzice złożą wnioski o nowe świadczenie?

Paszport Polskiej Żywności – rusza pilotażowy projekt

Paszport polskiej żywności ma dostarczyć uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności. Na czym polega projekt?

Wypłata emerytur i rent przed świętami Bożego Narodzenia

ZUS wypłaci wszystkie renty i emerytury, także te, które w grudniu mają termin wypłaty 25 dnia miesiąca – przed świętami Bożego Narodzenia.

Mobbing, czyli poniżanie pracownika

Mobbing może przybrać różnorodne działania, natomiast skutek jego stosowania jest zawsze podobny. Pracownik czuje się osaczony i poniżany.

Komunikat o spotkaniu wydawców publikacji prasowych w Izbie Wydawców Prasy

Dnia 9 grudnia 2021 roku z inicjatywy Izby Wydawców Prasy odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z implementacją dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790).