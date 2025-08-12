REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r.

Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 sierpnia 2025, 12:03
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dzieci, wnioski, 2025, aktywny maluch
Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r. Chodzi o program Aktywny Maluch. Ten program to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Poniżej informacja kto i w jakim zakresie może aplikować w terminie do 5 września 2025 r.

rozwiń >

Aktywny Maluch – rusza uzupełniający nabór wniosków

Rodzice wracający na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub wychowawczym coraz częściej napotykają na barierę braku dostępnych miejsc opieki dla najmłodszych. Program Aktywny Maluch odpowiada na tę potrzebę, oferując wsparcie finansowe na rozwój żłobków, klubów dziecięcych i opieki dziennej. Właśnie rozpoczął się nabór uzupełniający, który potrwa do 5 września 2025 roku, a wraz z nim wchodzą w życie zmodyfikowane zasady programu.

REKLAMA

Co to jest program aktywny Maluch?

Dostęp do bezpiecznych i wysokiej jakości usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 to kluczowy czynnik pozwalający rodzicom na kontynuację kariery zawodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej traktuje łączenie życia rodzinnego z zawodowym jako priorytet. Poprzez Program zrealizowany zostanie przewidziany w KPO, w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opieki nad dziećmi (żłobkach, klubach dziecięcych) dla dzieci w wieku do lat trzech. Program stanowi również realizację projektu pn. "Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+" w ramach działania dotyczącego wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonego w Priorytecie II programu FERS.

Dzięki dodatkowej rundzie wnioskowania instytucje opieki będą mogły uzyskać dofinansowanie na:

  • Rozbudowę istniejących placówek oraz tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych.
  • Zatrudnienie i wsparcie finansowe dla opiekunów dziennych.
  • Funkcjonowanie świeżo utworzonych miejsc opieki przez okres do 36 miesięcy.
Ważne

Program Aktywny Maluch na lata 2022–2029 dysponuje rekordowym budżetem 6,5 mld zł, pochodzącym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, Krajowego Planu Odbudowy i Odporności oraz środków krajowych. Dzięki tej puli do końca 2029 roku powstać ma ponad 102 500 nowych miejsc opieki nad maluchami w całej Polsce.

Aktywny Maluch: terminy i procedura składania wniosków

Nabór uzupełniający trwa od 4 sierpnia do 5 września 2025 roku. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując:

  • System Rejestr Żłobków – dla gmin i jednostek samorządowych.
  • Platformę PIU Emp@tia – dla podmiotów innych niż samorządowe.

Wnioski powinny precyzować lokalizację placówki i planowane liczby miejsc opieki. Przed złożeniem wniosku warto: zweryfikować stan prawa własności lokalu lub budynku, w którym ma funkcjonować placówka; dokonać analizy potrzeb lokalnej społeczności i spodziewanego popytu na miejsca opieki. Warto przygotować harmonogram inwestycji oraz szacunkowe koszty z uwzględnieniem stawek maksymalnych programu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maksymalne poziomy dofinansowania

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji, jednak nie może przekroczyć ustalonych stawek maksymalnych. W szóstej nowelizacji programu wprowadzono rozwiązania podnoszące elastyczność realizacji oraz wskaźniki efektywności:

  • Minimalny próg obsadzenia miejsc obniżono z 80% do 75%.
  • Wskaźniki tworzenia i obsadzenia miejsc rozdzielono, aby brak wypełnienia poziomu obsadzenia nie wpływał na liczbę utworzonych miejsc.
  • W gminach tzw. „białych plam” (gdzie przed 31 grudnia 2021 nie funkcjonowały instytucje opieki) zlikwidowano obowiązek utrzymywania 75% poziomu obsadzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy.
  • Okres wsparcia na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc rozciąga się na 36 miesięcy – najpierw 12, a potem kolejne 24 miesiące.

Dodatkowo, tam gdzie zakończono już 12-miesięczny okres funkcjonowania, wojewodowie ponownie przeprowadzą rozliczenie, co może wpłynąć na konieczność zwrotu części środków.

Dla kogo ten nabór?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Organizacje pozarządowe, spółki, fundacje i inne podmioty prowadzące lub planujące prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyłączone z naboru są podmioty, wobec których stwierdzono przesłanki wykluczające zgodnie z regulaminem programu.

Harmonogram dalszych prac i wyniki

Wyniki naboru uzupełniającego zostaną ogłoszone do 3 października 2025 roku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktywny Maluch 2022–2029. Tak więc podsumowując, Aktywny Maluch to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Nie zwlekaj – aplikuj w terminie do 5 września 2025!

Powiązane
800 czy 1000 plus nie wystarczy...Ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci
800 czy 1000 plus nie wystarczy...Ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
Od czerwca 2025 r. miały być ułatwienia dla pracowników na rynku pracy a jest chaos
Od czerwca 2025 r. miały być ułatwienia dla pracowników na rynku pracy a jest chaos
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r.
12 sie 2025

Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r. Chodzi o program Aktywny Maluch. Ten program to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Poniżej informacja kto i w jakim zakresie może aplikować w terminie do 5 września 2025 r.
Cóż szkodzi… rozkręcić aferę KPO! Czy można mówić o wyłudzeniu pieniędzy?
12 sie 2025

Zaczęło się od mapy projektów z branży HoReCa, które dostały dofinansowanie z KPO. Mapę opublikowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP jako wyraz jawności i transparentności w przyznawaniu pieniędzy z KPO. Miał być to dowód, że jako instytucja zaufania publicznego nie ukrywają nic, nie rozdają pieniędzy pod stołem, ale jawnie pokazują kto, ile i na co dostał środków publicznych.
No i zaczęło się! Najpierw jachty, potem ekspresy do kawy, solaria, kasa dla rodzin polityków a na koniec klub swingersów. Zanim szczegółowo o poszczególnych zarzutach i projektach, wyjaśnijmy w sposób ogólny o co chodzi z KPO, co finansuje ten program i jak następuje dystrybucja tych środków.
Fundacja rodzinna - zmiany w podatkach 2026
12 sie 2025

Idą zmiany w fundacjach rodzinnych dotyczące podatków. Nowa forma prawna funkcjonuje dopiero od ponad 2 lat i wymaga uszczelnienia zasad opodatkowania. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2026 roku.
Od tych seniorów i ich małżonków za cały 2025 r. nie pobiorą podatku dochodowego. Rozporządzenie w mocy od 26 lipca 2025 r.
12 sie 2025

Od tych seniorów i ich małżonków za cały 2025 r. nie pobiorą podatku dochodowego - rozporządzenie Ministra Finansów jest w mocy od 26 lipca 2025 r. Chodzi o przepisy w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 9 lipca 2025. Dotyczą one jednak określonej grupy osób.

REKLAMA

149 zł za przegląd samochodu! Ta zmiana dotknie miliony kierowców w całym kraju, już od września
12 sie 2025

Od września 2025 roku obowiązkowy przegląd techniczny samochodu osobowego będzie kosztował 149 zł zamiast dotychczasowych 98 zł. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy podwyżkę koniecznością dostosowania stawek do realnych kosztów prowadzenia stacji diagnostycznych. Zmiana dotknie miliony kierowców w całym kraju.
Nowe środki na infrastrukturę ochrony zdrowia. Ruszył nabór do programu AOS FENX.06.01
11 sie 2025

Placówki medyczne mogą uzyskać dofinansowanie na budowę, modernizację i zakup wyposażenia. Sprawdź, kto może skorzystać i na jakich zasadach. Trwa nabór wniosków do programu FENX.06.01 – Inwestycje w infrastrukturę, sprzęt  i wyposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FENX) pozwolą na modernizację sektora ochrony zdrowia i rozwój modelu leczenia jednego dnia.
Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. Wiceminister podał kwotę. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
12 sie 2025

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
Tusk o HoReCa i KPO: „Będą decyzje, jeśli trzeba – także personalne”. Gorąca debata wokół dotacji na jachty, sauny i wirtualne strzelnice
11 sie 2025

Premier Donald Tusk zapowiedział, że kluczowe decyzje dotyczące przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla branży HoReCa zapadną po wtorkowej informacji minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jak zaznaczył, nie wyklucza, że w grę wchodzą również zmiany personalne.

REKLAMA

800 czy 1000 plus nie wystarczy...Ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci
11 sie 2025

800 czy 1000 plus nie wystarczy. Dlaczego? Bo ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci i to tysiące złotych. Odszkodowanie czy zadośćuczynienie za naruszenie tych podstawowych praw dziecka może być naprawdę wysokie.
Palenie gałęzi na własnej posesji 2025 - czy można palić gałęzie na własnej posesji? Kiedy można palić gałęzie na działce?
08 sie 2025

Palenie gałęzi i liści, nawet na własnej posesji, może skończyć się mandatem. Zakaz obowiązuje nie tylko w miastach, ale też na wsiach i działkach rekreacyjnych. Sprawdź, co grozi za spalanie gałęzi w 2025 roku i gdzie zgłosić uciążliwego sąsiada, który zadymia okolicę.

REKLAMA