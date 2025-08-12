Duże wsparcie na dzieci: uzupełniający nabór wniosków trwa do 5 września 2025 r. Chodzi o program Aktywny Maluch. Ten program to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Poniżej informacja kto i w jakim zakresie może aplikować w terminie do 5 września 2025 r.

Aktywny Maluch – rusza uzupełniający nabór wniosków

Rodzice wracający na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub wychowawczym coraz częściej napotykają na barierę braku dostępnych miejsc opieki dla najmłodszych. Program Aktywny Maluch odpowiada na tę potrzebę, oferując wsparcie finansowe na rozwój żłobków, klubów dziecięcych i opieki dziennej. Właśnie rozpoczął się nabór uzupełniający, który potrwa do 5 września 2025 roku, a wraz z nim wchodzą w życie zmodyfikowane zasady programu.

Co to jest program aktywny Maluch?

Dostęp do bezpiecznych i wysokiej jakości usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 to kluczowy czynnik pozwalający rodzicom na kontynuację kariery zawodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej traktuje łączenie życia rodzinnego z zawodowym jako priorytet. Poprzez Program zrealizowany zostanie przewidziany w KPO, w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opieki nad dziećmi (żłobkach, klubach dziecięcych) dla dzieci w wieku do lat trzech. Program stanowi również realizację projektu pn. "Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+" w ramach działania dotyczącego wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonego w Priorytecie II programu FERS.

Dzięki dodatkowej rundzie wnioskowania instytucje opieki będą mogły uzyskać dofinansowanie na:

Rozbudowę istniejących placówek oraz tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych.

Zatrudnienie i wsparcie finansowe dla opiekunów dziennych.

Funkcjonowanie świeżo utworzonych miejsc opieki przez okres do 36 miesięcy.

Ważne Program Aktywny Maluch na lata 2022–2029 dysponuje rekordowym budżetem 6,5 mld zł, pochodzącym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, Krajowego Planu Odbudowy i Odporności oraz środków krajowych. Dzięki tej puli do końca 2029 roku powstać ma ponad 102 500 nowych miejsc opieki nad maluchami w całej Polsce.

Aktywny Maluch: terminy i procedura składania wniosków

Nabór uzupełniający trwa od 4 sierpnia do 5 września 2025 roku. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując:

System Rejestr Żłobków – dla gmin i jednostek samorządowych.

Platformę PIU Emp@tia – dla podmiotów innych niż samorządowe.

Wnioski powinny precyzować lokalizację placówki i planowane liczby miejsc opieki. Przed złożeniem wniosku warto: zweryfikować stan prawa własności lokalu lub budynku, w którym ma funkcjonować placówka; dokonać analizy potrzeb lokalnej społeczności i spodziewanego popytu na miejsca opieki. Warto przygotować harmonogram inwestycji oraz szacunkowe koszty z uwzględnieniem stawek maksymalnych programu.

Maksymalne poziomy dofinansowania

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji, jednak nie może przekroczyć ustalonych stawek maksymalnych. W szóstej nowelizacji programu wprowadzono rozwiązania podnoszące elastyczność realizacji oraz wskaźniki efektywności:

Minimalny próg obsadzenia miejsc obniżono z 80% do 75%.

Wskaźniki tworzenia i obsadzenia miejsc rozdzielono, aby brak wypełnienia poziomu obsadzenia nie wpływał na liczbę utworzonych miejsc.

W gminach tzw. „białych plam” (gdzie przed 31 grudnia 2021 nie funkcjonowały instytucje opieki) zlikwidowano obowiązek utrzymywania 75% poziomu obsadzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy.

Okres wsparcia na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc rozciąga się na 36 miesięcy – najpierw 12, a potem kolejne 24 miesiące.

Dodatkowo, tam gdzie zakończono już 12-miesięczny okres funkcjonowania, wojewodowie ponownie przeprowadzą rozliczenie, co może wpłynąć na konieczność zwrotu części środków.

Dla kogo ten nabór?

O wsparcie mogą ubiegać się:

Jednostki samorządu terytorialnego. Organizacje pozarządowe, spółki, fundacje i inne podmioty prowadzące lub planujące prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyłączone z naboru są podmioty, wobec których stwierdzono przesłanki wykluczające zgodnie z regulaminem programu.

Harmonogram dalszych prac i wyniki

Wyniki naboru uzupełniającego zostaną ogłoszone do 3 października 2025 roku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktywny Maluch 2022–2029. Tak więc podsumowując, Aktywny Maluch to realna szansa na zwiększenie dostępności opieki nad najmłodszymi i wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Uzupełniający nabór stanowi kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej polityki rodzinnej. Nie zwlekaj – aplikuj w terminie do 5 września 2025!