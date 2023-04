Zmiany w Kodeksie Karnym i Postępowaniu Karnym dotyczące ochrony praw małoletnich i zaostrzenie kar w sprawach pedofilskich

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego w Polsce, podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, dostosowuje przepisy dotyczące gwarancji procesowych dla podejrzanych lub oskarżonych poniżej 18. roku życia do unijnych dyrektyw. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prawnej dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.

Nowelizacja ustawy dotyczącej praw dzieci w procesach karnych

W ramach nowelizacji, pojęcie "nieletni" zostało zastąpione terminem "podejrzany lub oskarżony, który nie ukończył 18 lat". Dodatkowo, wprowadzono obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili popełnienia czynu nie ukończył 18 lat. Przewidziano również, że małoletni będą mieli możliwość uczestniczenia w rozprawie w towarzystwie rodziców, osoby trzeciej wskazanej przez oskarżonego lub osoby ustanowionej przez sąd, która spełnia wymóg odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

Wprowadzono także zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, aby doprecyzować zadania asystenta rodziny, który będzie mógł towarzyszyć oskarżonym niepełnoletnim na posiedzeniach lub rozprawach, jeśli udział rodziców lub innych osób nie będzie możliwy.

W ramach nowelizacji podniesiono również górną granicę kary za produkcję treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego, z dwóch do trzech lat więzienia. Dodatkowo, zaostrzono kary za przestępstwa propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych na podstawie propozycji Polski 2050. Górna granica kary za propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich została podniesiona z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności, podobnie jak kara za publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie, która nie wyraziła na to zgody.

Celem nowelizacji jest zapewnienie większej ochrony prawnej dzieci w postępowaniach karnych oraz zaostrzenie kar za przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i propagowaniem pedofilii.