Trwa budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Obejrzyj zdjęcia i materiał wideo

W trakcie wystąpienia ministra Mariusza Błaszczaka nad głowami uczestników uroczystości w Ossowie przeleciały samoloty Wojska Polskiego, które 15 sierpnia wezmą udział w defiladzie lotniczej nad Warszawą.

A oto nad nami przelatują samoloty, żeby uczcić dzień Wojska Polskiego, żeby również zademonstrować siłę Wojska Polskiego, żeby być dumnym z tego, że Wojsko Polskie tak wzrasta liczebnie, że Wojsko Polskie również jest wyposażane w nowoczesną broń. To są warunki, które są niezbędne do tego, żeby Polska była bezpieczna.(…) Żołnierze Wojska Polskiego nawiązują do tradycji polskiego oręża, w tym do zwycięskiej Bitwy 1920 roku.(…) Jesteśmy dumni z naszej historii. Jesteśmy dumni z postawy naszych przodków w 1920 roku. I dziękujemy dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego za ich służbę.

- podkreślił minister M. Błaszczak.

Minister Mariusz Błaszczak odniósł się również do sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Polski.

Mamy świadomość tego, że Rosja odbudowując swoje imperium. Dziś w wersji putinowskiej, zagraża innym państwom sąsiadującym, w tym zagraża Polsce. Przejawem tych zagrożeń są ataki na naszą granicę z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoordynowane z Kremlem.(…) Ale dzięki wysiłkowi żołnierzy Wojska Polskiego granica została utrzymana w 2021 roku. Teraz też wojskowe zgrupowanie zadaniowe rozpoczęło swoją działalność, żeby odstraszyć agresora, żeby dać bardzo mocny i jasny sygnał, że nie opłaci się Polski atakować.

- przypomniał szef MON.

Wydarzeniu w Ossowie, towarzyszył także piknik wojskowy pod hasłem „Silna Biało-Czerwona” zorganizowany z okazji Święta Wojska Polskiego.

