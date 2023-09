Najnowsze sondaże wyborcze. PiS już nie ma się kogo bać? Czy to efekt "Zielonej granicy"?

Gdyby wybory odbywały się w minioną niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica uzyskując 37,3 proc; KO uzyskałaby 29,8 proc. – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla DoRzeczy.pl w dniach 22-23 września. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. głosów. Natomiast sondaż wyborczy Instytutu Badań Pollster, wykonany dla "Super Expressu” 21 i 22 września pokazuje, że liderem pozostaje Zjednoczona Prawica (36,76 proc. głosów), a na drugim miejscu utrzymuje się Koalicja Obywatelska (30,44 proc.). Oba sondaże pokazują mniej więcej takie samo poparcie obu czołowych komitetów wyborczych.

Sondaż Estymatora dla DoRzeczy.pl: 37,3 proc. respondentów za Zjednoczoną Prawicą

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę 24 września, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica uzyskując 37,3 proc; KO uzyskałaby 29,8 proc. – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla DoRzeczy.pl w dniach 22-23 września. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. głosów.

Pracownia Estymator przeprowadziła dla portalu DoRzeczy.pl sondaż, w którym zadano Polakom pytanie: Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?



Badanie nie przynosi większych zmian w stosunku do poprzedniego sondażu. Zyskały niemal wszystkie partie. Spadek notowań zaliczyły za to Konfederacja oraz Nowa Lewica. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań.



Najwięcej wskazań zdobyła Zjednoczona Prawica. Na obóz władzy chce głosować 37,3 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem Estymatora.

Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 29,8 proc. To wzrost o 0,4 pkt. proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt. proc.).

Dalej znalazły się Trzecia Droga oraz Nowa Lewica. Koalicja Polski 2050 oraz PSL zgromadziła 9,9 proc. poparcia (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Z kolei lewica zanotowała spadek o 0,5 pkt. proc. i z wynikiem 8,5 proc. zajęła ostatnie miejsce w zestawieniu.

Na Bezpartyjnych Samorządowców chce głosować 3,7 proc. ankietowanych (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Inne partie uzyskały łącznie 0,2 proc. poparcia.

Estymator dokonał także przeliczenia sondażowych wyników na liczbę mandatów w Sejmie. Wynika z niego, że Zjednoczona Prawica, która zdobyłaby 204 mandaty nie mogłaby stworzyć samodzielnego rządu.

Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 147 przedstawicieli, a Konfederacja - 42. Trzecia Droga miałaby 38 posłów, a Nowa Lewica - 28. Jeden mandat przypadłby innemu ugrupowaniu.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 września 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1054 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. (PAP)

Sondaż : "Zielona granica” bez wpływu na wynik wyborów

Zamieszanie wokół filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" nie będzie miało wpływu na wynik wyborów – uważa 49,7 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS, przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej” i RMF FM.



Poniedziałkowa "Rz" podaje, że 10,7 proc. ankietowanych sądzi, że film pomoże w wyborach PiS, a 16,2 proc. uważa, że pomoże opozycji. 23,4 proc. badanych nie ma zdanie w tej sprawie.



Sondaż IBRiS dla "Rz” i RMF FM zrealizowano metodą CATI 22 i 23 września br. na 1100 osobowej grupie respondentów. (PAP)

Sondaż : PiS ucieka PO

W najnowszym sondażu wyborczym Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla "Super Expressu”, liderem pozostaje Zjednoczona Prawica (36,76 proc. głosów), a na drugim miejscu utrzymuje się Koalicja Obywatelska (30,44 proc.).

Gazeta wskazuje w poniedziałkowym wydaniu, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Trzecią Drogę zagłosowałoby 9,81 proc. ankietowanych, a na Lewicę – Wiosnę, SLD, Razem – 9,72 proc.



Na Konfederację Wolność i Niepodległość głosować chce 8,67 proc., a na komitet "Polska jest jedna" – 1,58 proc. Bezpartyjni Samorządowcy mogą liczyć na poparcie 1,27 proc. W badaniu 1,75 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź: inna partia.



"Krajowa scena polityczna wydaje się zabetonowana, ponieważ sondaż nie przynosi niespodzianek" – wskazuje "SE".



Badanie zrealizowano 21 i 22 września br. metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosił 3 proc. (PAP)

Jakie zaufanie mamy do polityków? Wrzesień 2023 r.

Andrzej Duda wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i powrócił na pierwsze miejsce w rankingu zaufania do osób publicznych. Swoje notowania poprawili premier Mateusz Morawiecki i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, kolejny raz walcząc o ostatnie miejsce na podium — wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu.



Portal informuje w poniedziałek, że na czele rankingu, po trzech miesiącach przerwy, znalazł się prezydent Andrzej Duda. Prezydentowi ufa we wrześniu 44,1 proc. badanych. To wyraźny wzrost, o 5,6 pkt proc., w porównaniu do sierpniowego pomiaru. Negatywne zdanie o polityku ma obecnie 48,3 proc. osób, a neutralne 7,6 proc.



Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski. Onet podaje, że prezydent Warszawy stracił fotel lidera przez stagnację jego notowań. Według sondażu ufa mu 38,7 proc. badanych — to mniej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do sierpnia. Brak zaufania do polityka opozycji zadeklarowało 42,3 proc. osób. Neutralne zdanie ma o nim 18,2 proc.

Podium rankingu w tym miesiącu zamyka Mateusz Morawiecki. Premier po kryzysie notowań w sierpniu może cieszyć się z ich poprawy. W najnowszym sondażu odnotował 36,7 proc. pozytywnych wskazań. To wzrost o 4,4 pkt proc. Brak zaufania do szefa rządu zadeklarowało 55,4 proc. osób, a neutralne zdanie ma o nim 7,3 proc. ankietowanych.

Portal podaje, że „czołówkę ściga Donald Tusk”. Lider Platformy Obywatelskiej, który miesiąc temu zajął czwartą pozycję ex aequo z premierem, w tym miesiącu również zyskał zaufanie badanych, choć nieco mniejsze. W jego przypadku to wzrost o 3,8 pkt do poziomu 36,1 proc. Polityk może się jednak pochwalić wyraźnym, ponad 9 proc. spadkiem nieufności. W tej chwili negatywne uczucia wzbudza u 50,6 proc. osób, a neutralnie wypowiada się o nim 6,2 proc. uczestników badania.

Portal podaje, że "po zdobyciu podium w sierpniu, co było pewną niespodzianką, Jarosław Kaczyński” zajął we wrześniowym rankingu piąte miejsce z zaufaniem na poziomie 32,7 proc. To mniej o 1,1 pkt proc.

Zbliżony poziom zaufania zdobyli będący na kolejnych miejscach wiceprezesi PiS: Beata Szydło (31,6 proc.) oraz Mariusz Błaszczak (30,9 proc.).

Pierwszą dziesiątkę zamykają: prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz — 29,7 proc. (+4,6 pkt proc.), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń — 29,1 proc. (-1,5 pkt proc.) oraz lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro — 27,6 proc. (+4,8 pkt proc.).



Onet wskazuje, że wśród pozostałych osób znajdujących się w rankingu, na uwagę zasługują notowania Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii zanotował potężny wzrost nieufności o 22,4 pkt do poziomu 64,2 proc. Tym samym stał się osobą, której badani w sondażu IBRIS dla Onetu ufają najmniej. Jednocześnie polityk stał się dużo bardziej rozpoznawalny. Obecnie nie zna go 14,3 proc. Jeszcze miesiąc temu było to 33,5 proc.

Biorąc pod uwagę negatywne odpowiedzi wobec innych osób, liderami antyrankingu zaufania są jeszcze prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oraz minister edukacji Przemysław Czarnek. Zdobyli odpowiednio 60,4 oraz 59,2 proc. negatywnych wskazań.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 21 i 22 września na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). (PAP)

