Dodatkowe 5540,25 zł brutto dla emeryta. Trzeba spełnić tylko jeden warunek

5540,25 zł brutto to kwota emerytury honorowej wypłacanej przez ZUS. Aby skorzystać ze świadczenia trzeba spełnić tylko jeden warunek. Tym warunkiem jest osiągnięcie określonego wieku. Sprawdź dla kogo 5540,25 zł brutto z ZUS.

Jaki warunek trzeba spełnić

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat mogą liczyć na dodatkową emeryturę. Jest to świadczenie honorowe wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 71,8 lat, a kobiet 79,7 lat. W 2021 roku w Polsce żyło 2200 osób, które ukończyły 100 lat. Do honorowej emerytury mają prawo wszyscy, którzy ukończyli 100 lat, bez względu, czy pobierają inne świadczenia. Konieczne jest tylko posiadanie polskiego obywatelstwa.

Wysokość emerytury honorowej

Z dniem ukończenia setnych urodzin seniorzy otrzymują dodatkowo comiesięczne specjalne świadczenie honorowe. I to bez względu na wysokość innych świadczeń emerytalnych. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa, która jest podstawą wyliczenia emerytury honorowej, stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 marca 2023 wysokość świadczenia honorowego wynosi 5540,25 zł brutto.

Emerytura honorowa w poprzednich latach

W poprzednich latach świadczenie dla stulatków zmieniało się w następujący sposób:

1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,

1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,

1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Ważne! Emerytura dla stulatków jest co roku obliczana w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę honorową

Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, bez wniosków i formalności, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia (emerytury bądź renty). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia 100 lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia – wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, ponieważ nie znajdował się w bazie danych ZUS. Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

www.zus.pl