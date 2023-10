Dwa najnowsze sondaże wyborcze z ostatnich dni – w obu PiS ma 36% ale nie ma większości w Sejmie

Osoby, które spodziewają się, że w niedzielę wyborczą 15 października 2023 r. mogą trafić do szpitala, aby oddać głos powinny pobrać wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeśli wyborca trafi do szpitala w dniu wyborów i nie będzie miał zaświadczenia, nie będzie mógł oddać głosu w utworzonym tam tzw. odrębnym obwodzie głosowania.