Dzień Papieski 2023. Kard. Nycz: dziś próbuje się wymusić uznanie, że aborcja jest prawem człowieka; że prawem człowieka ma być prawo do zabijania

Dziś, 20 lat po śmierci Jana Pawła II, próbuje się wymusić we współczesnym świecie uznanie, że aborcja jest prawem człowieka, czyli że prawem człowieka ma być prawo do zabijania - powiedział 13 października 2023 r. metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. poprzedzającej konferencję naukową z okazji 23. Dnia Papieskiego.

Dzień Papieski 2023 - niedziela 15 października

W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie w niedzielę, 15 października. W ramach obchodów w całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń kulturalno-artystycznych. Jednym z nich jest konferencja naukowa pt. "Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?", która w piątek rozpoczęła się w Warszawie.

Konferencję poprzedziła msza św. pod przewodnictwem kard. Nycza w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W homilii metropolita warszawski nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II. Cywilizacja życia".

Jak zaznaczył, organizatorzy Dnia Papieskiego uznali w tym roku, że wśród tematów, które Jan Paweł II poruszał w trakcie swojego pontyfikatu, problematyka ewangelii życia, czyli "życia prawdziwie i głęboko przyjętego przez człowieka", powinna w praktyce przekładać się na budowanie cywilizacji życia.

Aborcja i eutanazja w nauczaniu Jana Pawła II

Jak podkreślił kardynał Nycz, 45 lat temu, w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, aborcja i eutanazja już były poważnymi problemami. "A jednak, w jakimś sensie, zwłaszcza w przypadku eutanazji, dopiero się zaczynającym W Europie, niepewnie. Wtedy był to problem ukrywany, dzisiaj już taki nie jest. Papież miał świętą rację, że ten temat podnosił" - zastrzegł.

Przypomniał, że temat ochrony życia dzieci nienarodzonych św. Jan Paweł II poruszył radykalnie m.in. w trakcie homilii wygłoszonej w Kaliszu w podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku.

"Dzisiaj, prawie 20 lat po jego śmierci, doszliśmy do takiego stopnia mówienia o aborcji i ochronie życia, że próbuje się wymusić we współczesnym świecie (uznanie), zwłaszcza w pierwszym świecie, że prawo do aborcji jest prawem człowieka dla kobiety. Nazwijmy rzeczy po imieniu: czyli prawem człowieka jest prawo do zabijania. A więc znowu widać, jak potężna jest, jak wzrosła aktualność tego, co mówił o życiu papież" - stwierdził kardynał Kazimierz Nycz.

Transhumanizm. Cywilizacja życia, czy cywilizacja śmierci?

Zaznaczył, że w ramach tematu cywilizacji życia mieści się również temat transhumanizmu. Wyjaśnił, że kiedy Jan Paweł II mówił o życiu, miał na myśli nie tylko aborcję i eutanazję.

"Jeśli do tego dodamy wszystkie inne obszary: genetyczne, informatyczne, i także transhumanizm, to zobaczymy, jak człowiek, w swoim geniuszu niewątpliwym, idzie daleko, nie bardzo sobie zdając sprawę z tego, dokąd idzie i po co idzie. Nie stawia sobie pytania o sens, nie stawia pytania, po co to wszystko. A może to prowadzić na niebezpieczny margines" - ocenił metropolita warszawski.

Przypomniał również używane przez Jana Pawła II pojęcie cywilizacji śmierci. "Kiedy papież używał tego pojęcia, wtedy mówiono na świecie, ale także w Polsce, że jest pesymistyczny, że negatywny, że przeraża. Dziś, po kilkudziesięciu latach wiemy, że to było realistyczne, to co mówił" - zaznaczył.

"My sobie za mało uświadamiamy, że diabeł, że zły duch, działa we współczesnym świecie i wcale nie jest podzielony, ale jest bardzo dobrze zorganizowany. A nam się wydaje, że wszystko od nas zależy, że żadna moc zewnętrzna, zła i dobra (...), nie jest nam potrzebna. To jest błędna samowystarczalność współczesnego człowieka" - mówił.

Jak dodał, organizatorzy Dnia Papieskiego chcą się modlić, żeby człowiek, chrześcijanin, wkroczyli na drogę głoszenia ewangelii życia po to, by móc budować cywilizację życia.

Rozpoczynając konferencję prezes Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk zaznaczył, że kiedy patrzy się dziś na to, co dzieje się w świecie naukowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestie biologiczno-technologiczne, wydaje się, że należy podjąć temat transhumanizmu. "Próbujemy to dzisiaj zrobić" - dodał.

Jak zastrzegł, problematykę transhumanizmu organizatorzy konferencji zestawili z personalizmem Jana Pawła II. "Mamy to zapisane gdzieś głęboko w naszym genotypie" - stwierdził.

"Evangelium vitae, encyklika z 1995 roku, w moim odczuciu, jest chyba najbardziej dramatyczną encykliką, którą papież Jan Paweł II napisał, i też dramatycznie aktualną dzisiaj. Niestety, dziś chyba jeszcze bardziej aktualną, niż te 30 lat temu" - ocenił.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Robert Tyrała zaznaczył, że temat transhumanizmu jest "wyzwaniem chwili". "Dziś bowiem bardzo żywo obecne są pytania o godność, o cielesność. Transczłowiek, postczłowiek, dylematy posthumanizmu. Dobrze, że nie uciekamy od tych i tym podobnych problemów i nie chowamy głowy w piasek, gdyż obecność sztucznej inteligencji w naszym życiu staje się faktem. To już jest" - ocenił.

Wyjaśnił, że należy wobec tego postawić sobie pytanie: czy człowiek ma sobie czynić Ziemię poddaną, według Bożego nakazu, czy też to ona ma rządzić człowiekiem? "Cywilizacja życia, czy cywilizacja śmierci? Myślę, że to jest pytanie o nasze miejsce we wszechświecie także" - stwierdził.

Przypomniał, że w ostatnim czasie ukazała się kolejna adhortacja apostolska papieża Franciszka "Laudate Deum", która również w pewnym stopniu porusza ten temat.

"Oby ta naukowa konferencja pobudziła nas do myślenia, do otwartości naszych umysłów, byśmy wyszli stąd nie tylko duchowo, ale i intelektualnie ubogaceni. Życzę, żebyśmy się nawzajem słuchali, a co za tym idzie, by była dobra dyskusja" - powiedział.

Czym jest Dzień Papieski?

Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Ważnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Organizuje ją Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ mhr/