Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024 r. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2024 roku

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podpisane podpisane przez Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2023 r.

Jak informuje Ministerstwo Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2024 roku

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Komunikat po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw zostanie uzupełniony o wzór wniosku.