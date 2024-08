Zwolnienie z abonamentu RTV osób niepełnosprawnych. Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności [30 września 2024 r.]

Ważne Art. 4 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych (z wyjątkiem osób w wieku 75+), obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Po złożeniu wniosku w powiatowym zespole ds orzekania nie następuje zmiana stanu prawnego co do uprawnień osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu ma ważne orzeczenia o niepełnosprawności. Dotyczy to jednak tych osób, które są zwolnione z abonamentu RTVna podstawie ww wskazanego orzeczenia.

Niepełnosprawność a zwolnienie z abonamentu RTV po 30 września 2024 r.

Są zwolnione z abonamentu RTV w 2024 r. osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2023.208 t.j.).

Co trzeba przedstawić Poczcie Polskiej?

Orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

Abonament RTV a świadczenie pielęgnacyjne po 30 września 2024 r.

Sytuacja się komplikuje w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego - przysługuje nie osobie niepełnosprawnej, a jej opiekunowie. Dlatego podstawą zwolnienia nie jest orzeczenie o niepełnosprawności (to wydano dla osoby niepełnosprawnej), a decyzja administracyjna (ta wydana dla opiekunka).

Są zwolnione z abonamentu RTV w 2024 r. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Co trzeba przedstawić Poczcie Polskiej?

Decyzję właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Istnieją wątpliwości jak ma postąpić Poczta Polska co do przedłużenia ważności zwolnienia dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Czekamy na pismo z Poczty Polskiej wyjaśniające tą sytuację.

Pełny wykaz osób zwolnionych z abonamentu RTV i dokumentów wymaganych przez Pocztę Polską