Dziś posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy z udziałem nowych ministrów

Dziś odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie odbywa się po raz pierwszy z udziałem nowych ministrów, którzy pod koniec stycznia zostali powołani w skład RDS przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu dzisiejszym 15 lutego w porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego zaplanowano przedstawienie informacji o najważniejszych działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RDS ma także przegłosować uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r., zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r. oraz wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego, czyli forum dialogu trójstronnego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. Została powołana 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd-pracodawcy-pracownicy. Ma inne uprawnienia niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i cele do osiągnięcia.

Czym zajmuje się Rada Dialogu Społecznego?

Wśród najważniejszych celów Rady Dialogu Społecznego wymienia się:

zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;

realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;

działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;

wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast do zadań RDS należy w szczególności:

wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,

opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,

opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,

inicjowanie na zasadach określonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.