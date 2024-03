Czy wolno palić liście i gałęzie na posesji? Czy grozi za to mandat?

Rozpoczął się czas wzmożonych prac na działkach i w ogrodach. Co za tym idzie, powstają odpady biodegradowalne, których trzeba się pozbyć. Jak zwykle przy takiej okazji, rodzą się wątpliwości – wolno spalać na własnej posesji odpady naturalne, czy nie?

Czy wolno palić liście i gałęzie?

Palenie gałęzi, liści, czy innych odpadów „wyprodukowanych” przez naturę prze wiele lat było normalnym sposobem działania. Głównym zmartwieniem było przy tej okazji zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa gwarantujących, że ogień się nie rozprzestrzeni. Nikt nie miał natomiast wątpliwości co do tego, że takie postępowanie jest dopuszczalne. Jednak zasady gospodarowania odpadami na przestrzeni ostatnich lat istotnie się zmieniły, a zmiana ta wiąże się nierozerwalnie ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów.

REKLAMA

Kto może spalać odpady?

Zasadą jest, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (art. 155 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Co prawda w regulacji tej zawarto zastrzeżenie odnoszące się do art. 31 tej ustawy, z którego wynika – co bywa argumentem podnoszonym przez zwolenników spalania odpadów roślinnych – że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami. Jednak ustawodawca wyraźnie zastrzegł w dalszej części tej regulacji – chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Co grozi za palenie gałęzi i liści?

Rzecz w tym, że przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują samorządy do objęcia system gospodarki odpadami także pozostałości z ogrodów. Oznacza to, że nie ma obecnie możliwości, aby nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a co za tym idzie, aby spalanie ich było dopuszczalne. W konsekwencji trzeba stwierdzić, że spalanie we własnym zakresie – czy to na działce rekreacyjnej, czy w przydomowym ogrodzie, odpadów roślinnych jest zakazane. Warto pamiętać, że kto wbrew przepisowi art. 155 ustawy o odpadach termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach). Spalając odpady ryzykujemy ukaranie mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywną do 5000 zł.