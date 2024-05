Komu nie wolno pracować w porze nocnej

Czym jest praca w porze nocnej? Kto nie może pracować w porze nocnej?

Praca w porze nocnej - godziny

Zgodnie z art. 151 (7) Kodeksu pracy praca w porze nocnej to 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00. Dlatego, jeśli pracownik podczas swojego czasu pracy pracuje przynajmniej 3 godziny w porze nocnej uznaje się go za pracującego w nocy. Podobnie jest w przypadku pracowników, których co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Kto nie może pracować w nocy

Kodeks pracy szczegółowo wskazuje, kogo nie wolno zatrudniać w porze nocnej. W niektórych przypadkach wymagana jest zgoda pracownika.

Kobiety w ciąży

Z pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej wykluczone są kobiety w ciąży. Jeśli dotychczas kobieta pracowała w porze nocnej to pracodawca ma obowiązek na czas ciąży zmienić rozkład czasu jej pracy tak, aby umożliwić pracę w ciągu dnia. Jeśli nie ma takiej możliwości, powinien przenieść pracownicę na inne stanowisko, a jeśli i to jest niewykonalne, jest zobowiązany do zwolnienia pracownicy z obowiązku świadczenia pracy na niezbędny czas.

Ważne Pracownica w ciąży nie może pracować w porze nocnej nawet w przypadku, gdy sama wyrazi na to zgodę.

Pracownik wychowujący małe dziecko

Rodzic czy opiekun dziecka do 8 roku życia nie może być zatrudniony w porze nocnej, jeśli nie wyrazi na to zgody. Jeśli pracownik chce pracować na nocną zmianę - kodeks pracy daje taką możliwość. Warto wiedzieć, że brak zgody na pracę w porze nocnej nie może pociągać za sobą negatywnych konsekwencji. W tym przypadku decyzja należy do pracownika-rodzica. Prawo do odmowy ma zarówno matka jak i ojciec dziecka.

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany, czyli osoba, która ukończyła 15 lat a nie ukończyła 18 lat. Praca w porze nocnej dla pracowników młodocianych jest zabroniona, ale tutaj godziny pory nocnej Kodeks pracy definiuje inaczej niż w przypadku dorosłych pracowników.

W przypadku młodocianych pora nocna przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00. W przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 15 lat lub ukończyli, ale nie zakończyli ośmioletniej szkoły podstawowej pora nocna przypada w godzinach między 20:00 a 6:00.

Osoby z niepełnosprawnościami

Zgodnie z prawem osoby z niepełnosprawnościami nie tylko nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych, ale również nie można zatrudniać ich w porze nocnej. Uchylenie norm i zakazów jest przewidziane w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu, albo gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na pracę na wniosek osoby zatrudnionej.

Ważne Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

