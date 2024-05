Te terminy wpływają na zasiłek dla bezrobotnych

Po wyrejestrowaniu z ZUS, pracownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jak długo?

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe to dwa różne rodzaje ubezpieczeń. Składka zdrowotna zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki medycznej NFZ, natomiast składka chorobowa umożliwia otrzymanie różnych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy. Co się dzieje z prawami pracownika po tym, jak zostanie wyrejestrowany z ZUS?