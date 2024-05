Od 2 417 zł do 3 222 zł świadczenia urlopowego dla pracownika w 2024 r.

Czym jest świadczenie urlopowe? Komu przysługuje? Jak często można je otrzymać?

Czym jest świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe to forma dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika. Ma charakter uznaniowy i jest wypłacane pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym wykorzystał co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych na wypoczynek. Świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku.

REKLAMA

W firmach, w których nie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenie urlopowe jest alternatywną formą docenienia pracownika, przy czym pracodawca nie jest zobowiązany do jego wprowadzenia.

Pracodawca powinien poinformować pracowników o podjęciu decyzji w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Świadczenie urlopowe a sytuacja pracownika

Wypłata świadczenia urlopowego nie zależy od stażu pracy pracownika, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji. Nie ma znaczenia również sytuacja materialna czy rodzinna pracownika.

14-dniowy urlop może być urlopem zaległym albo bieżącym, nie ma to wpływu na wypłatę świadczenia. Istotne jest, aby było to 14 kolejnych dni kalendarzowych (obejmuje też dni świąteczne).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Pracownik nie musi składać wniosku o wypłatę świadczenia pracowniczego.

Świadczenie urlopowe 2024 - ile wynosi

Przepisy prawa nie regulują minimalnej kwoty świadczenia urlopowego, określają jednak jego maksymalną wysokość. Nie może ona przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość odpisu zależy natomiast od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wynoszą odpowiednio: 6246,13 zł i 6445,71 zł). Przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się także pod uwagę wymiar czasu pracy pracownika.

Świadczenie urlopowe w 2024 r. wynosi:

2417,14 zł - dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach,

- dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach, 3222,86 zł - dla pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,

- dla pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, 322,29 zł - dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki,

- dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki, 386,74 zł - dla pracownika młodocianego w drugim nauki,

- dla pracownika młodocianego w drugim nauki, 451,20 zł - dla pracownika młodocianego w trzecim roku nauki.

W przypadku, gdy pracownik udał się na 14-dniowy urlop wypoczynkowy w styczniu i otrzymał świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego obowiązującego od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. powinien otrzymać wyrównanie do wysokości obowiązującej w 2024 r.

Kiedy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe należy wypłacić najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jest to dofinansowanie do urlopu, więc co do zasady powinno spełniać swoją funkcję i ułatwić pracownikowi opłatę za wypoczynek.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 163)

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl