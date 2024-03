Nowa dyrektywa ma poprawić warunki pracy w ramach platform internetowych

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Brukseli przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Dyrektywa w sprawie pracy w ramach platform internetowych

11 marca 2024 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) w Brukseli przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Praca w ramach platform internetowych jest stosunkowo nową formą świadczenia pracy. Chodzi m.in. o bardzo popularne również w Polsce usługi dowozu zakupów, jedzenia czy przewozu osób. Osoby świadczące pracę w ten sposób, w odróżnieniu od pracowników etatowych, nie posiadają praw pracowniczych. Nie mają zagwarantowanych takich podstawowych praw jak np. prawo do płatnych dni wolnych czy ubezpieczenia.

Polska popiera dyrektywę

W posiedzeniu EPSCO brała udział Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister zachęcała do poparcia projektu dyrektywy.

- Gospodarka platformowa jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i może być zjawiskiem pozytywnym. Ale żeby tak było, nie możemy patrzeć tylko na innowacyjność i wygodę zautomatyzowanych systemów i aplikacji. Musimy widzieć przede wszystkim ludzi i ich pracę i zapewnić im odpowiednią ochronę. Nowe technologie powinny być szansą, a nie zagrożeniem, zarówno dla gospodarki jak i pracowników – argumentowała minister podczas obrad.

Ostatecznie EPSCO przyjęła popierane przez Polskę rozwiązania.

Szefowa resortu pracy zadeklarowała: - My bez zbędnej zwłoki podejmiemy działania przygotowawcze do wdrożenia dyrektywy do prawa polskiego. Mając na uwadze wagę tej tematyki zainicjujemy dyskusję na wczesnym etapie prac w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zapewni to transparentność i możliwość dyskusji w gronie partnerów społecznych. Liczę, że przyczyni się to do wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie swobody jaką dają nam przepisy tej dyrektywy.

Skutki przyjęcia dyrektywy

Przyjęcie dyrektywy oznacza szereg zmian w prawie polskim. Kluczowe jest wypracowanie krajowych rozwiązań w zakresie wzruszalnego domniemania istnienia stosunku pracy w zakresie pracy platformowej. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia tej instytucji do prawa krajowego nakreślając ogólne wytyczne. Szczegóły muszą być wypracowane w kraju. Domniemanie ma być skuteczne, ma ułatwiać dochodzenie właściwego statusu zatrudnienia.