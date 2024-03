1.700.000 zł – limit kasowego PIT podniesiony. Więcej przedsiębiorców zapłaci niższy podatek. Sprawdź, czy ty też.

Przedsiębiorcy niecierpliwie czekają na wprowadzenie kasowego PIT, a Ministerstwo Finansów zaskakuje ich dobrymi wiadomościami – planowany limit 500.000 zł zostanie podniesiony do 250.000 euro, czyli ok. 1.700.000 zł

Kiedy zacznie obowiązywać kasowy PIT?

Zgodnie z zapowiedziami, kasowy PIT miałby zostać wprowadzony jeszcze w 2024 r. Przedsiębiorcy czekają na to niecierpliwie i mają nadzieję, że zapowiadane zmiany poprawią ich płynność finansową. Tymczasem Ministerstwo Finansów przekazało im kolejną dobrą wiadomość – po Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, który dyskutował m.in. na temat zmian na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, postanowiono, że limit uprawniający do skorzystania z kasowego PIT zostanie podniesiony z 500.000 zł do 250.000 euro, co przy obecnym kursie euro oznacza ok. 1.700.000 zł.

Kto będzie mógł skorzystać z kasowego PIT?

Kasowy PIT ma wspomagać przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Zgodnie z jego założeniami, przychód z prowadzonej działalności gospodarczej będzie powstawał dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty. Warto pamiętać, że wybór takiej formy rozliczeń będzie fakultatywny. Taką formę rozliczeń będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty wspomnianych 250.000 euro oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Nie będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Jak obecnie przedsiębiorcy rozliczają PIT?

Obecnie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje zasada memoriałowa, zgodnie z którą przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy są często zobowiązani do zapłaty podatku od dochodu, którego jeszcze nie uzyskali.

Warto jednak pamiętać, że za takim sposobem rozliczania dochodu idzie memoriałowy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia uwzględnienie przy jego ustalaniu kosztów, które w rzeczywistości nie zostały jeszcze poniesione. Podatnicy, którzy w przyszłości będą chcieli korzystać z kasowego PIT, muszą pamiętać, że będzie on pociągał za sobą również konieczność kasowego uwzględniania kosztów. Co więcej, po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie zobowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.