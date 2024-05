Mapa demonstracji 65 000 rolników w Warszawie. Godziny. Jaka trasa przemarszu? Zmiany w komunikacji. [Relacja 10 V 2024]

Piotr Duda z NSZZ Solidarność wnioskował, żeby policjanci nie stała w pełnym rynsztunku na placu Zamkowym. Prośba została odrzucona jako niezgodna z procedurami.

Dziś demonstracja rolników 10 maja 2024 r. Będzie przemarsz, utrudnienia w komunikacji. Wszyscy liczą, że demonstracja przebiegnie bez starć z policją.

Dlaczego protestują rolnicy i kto organizuje protest?

NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w ramach sprzeciwu wobec agresywnej polityce klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską organizują manifestację pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem”, która odbędzie się 10 maja 2024 roku w Warszawie.

Trasa przemarszu strajkujących rolników w Warszawie - start piątek 10 maja o godzinie 12.0.0.

Uczestnicy demonstracji w południe mają się zebrać na Placu Zamkowym. Stamtąd planują przejść przed Sejm na ulicę Wiejską ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej.

Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwała policja. Funkcjonariusze zdecydują również o zamknięciu ulic na trasie marszu.

Mapa 10 maja 2024 r. protest rolników W Warszawie

10 maja 2024 r, zmiany w komunikacji w Warszawie - jakie?

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że pierwsze zmiany w ruchu mogą być wprowadzone, gdy uczestnicy będą docierali na Plac Zamkowy. "Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach Placu Zamkowego, to tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez most Gdański. Trasy pozostałych linii tramwajowych zostaną podzielone na dwie części" - przekazali.

Linia 13 po stronie Woli pojedzie swoją trasą do al. Solidarności i dalej: Okopowa – Towarowa – Grójecka – pl. Narutowicza, a na Pradze do Targowej i Ratuszowej. Tramwaje 23 na Woli pojadą do al. Solidarności i al. Jana Pawła II oraz Popiełuszki do Metra-Marymont, natomiast po stronie Pragi Płn. pojadą: 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni. Składy linii 26 na Woli będą kursować do al. Solidarności i dalej: al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – Metro-Marymont, a po stronie Pragi Płn. objazd zaplanowano: Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-Zoo.

"Podobnie będzie w przypadku autobusów: 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a 190 dojadą z jednej strony do Placu Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z Targową i zawrócą na wysokości ulicy Ząbkowskiej" - dodał ZTM.

Gdy na Placu Zamkowym zbiorą się demonstranci, zablokowany może być przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na objazdy.

Przemarsz rolników przez Warszawę - zmiany w komunikacji

Gdy demonstranci ruszą z Placu Zamkowego na Wiejską, najpierw zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską, a na objazdami będą jeździć dodatkowo linie: 106, 111 i E-2). Gdy demonstracja skręci w Świętokrzyską, zostanie zamknięta cała trasa przemarszu – m.in. wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich oraz na Marszałkowskiej. Trasy tramwajów linii 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a 4 i 35 będą kursowały objazdami.

Więcej informacji o zmianach w komunikacji w poniższym artykule:

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP (https://www.wtp.waw.pl/) i w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/wtp.warszawa) w godzinach 10-16 w relacji na żywo.(PAP)