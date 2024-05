Strajk rolników 10 V 2024 r. Autobusy i tramwaje pojadą inaczej. Nowe trasy

2419,33 zł – to próg uprawniający do 500 plus dla niesamodzielnych. Ale czy wiesz, jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać?

2419,33 zł – to próg uprawniający do 500 plus dla niesamodzielnych. Mogą je uzyskać pełnoletnie osoby ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Muszą jednak spełnić konkretne warunki.