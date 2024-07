Od 20 lipca nowe zasady realizacji recept. Wchodzą ważne zmiany

Już od 20 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące realizacji recept przez apteki. Zmiany zwiększają uprawnienia osób wydających leki. Jednak z nowych przepisów mają skorzystać przede wszystkim pacjenci.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 20 lipca 2024 roku. Rozporządzenie to wprowadza kilka korzystnych dla pacjentów zmian, o których warto wiedzieć. Oto szczegóły zawarte w nowelizacji rozporządzenia.

Realizacja recepty na podstawie posiadanej wiedzy aptekarza, gdy nie wpisano jednostki lub sposobu dawkowania, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z prawem farmaceutycznym

Pierwsza ze zmian zakłada, że w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca będzie mogła określić tę postać na podstawie posiadanej wiedzy. Zmiana została dokonywana przez nadanie nowego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporządzenia.

Dodatkowo, w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposobu stosowania), wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca będzie mogła wydać ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w czterech, a nie jak obecnie w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym, te powyższe zasady nie będą nadal miały zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W stosunku do tych recept sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) i aktami

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Farmaceuta wyda największą ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przepisaną przez osobę wystawiającą receptę

To nie koniec zmian wprowadzanych nowelą. Otóż, jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, obecny przepis § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia zakłada, że w przypadku, gdy z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą, z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą. Takie rozwiązanie powoduje wątpliwości w zakresie ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która ma być wydana, są interpretowane na niekorzyść pacjenta.

Aktualnie, na podstawie art. 96a ust. 7ab ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wyliczenia w zakresie ilości leku do wydania dokonuje Platforma P1, która wykorzystując algorytm oparty na okresie kuracji, sposobie dawkowania i ilości opakowań, generuje problem dotyczący rozbieżności między ilością leku zaordynowaną a wyliczoną w oparciu o kryteria algorytmiczne. Takie działanie platformy P1 po 1 marca 2024 r. jest częste, co zmusza osoby wydające lek do zmniejszania ilości leku do wydania. Przyczyną takich działań jest aktualne brzmienie § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia. W konsekwencji pacjent otrzymuje zaordynowany produkt leczniczy w ilości niewystarczającej na przeprowadzenie zaleconej terapii.

Zmiana racjonalizatorska w powyższym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem § 1 pkt 2 odnoszącego się do § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, gdzie wyraz „najmniejszą” zastępuje się wyrazem „największą”. Wobec czego, od 20 lipca przepis ten otrzymuje brzmienie: "Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje największą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę".