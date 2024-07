Jeszcze w 2024 r. więcej pacjentów dostanie recepty na bezpłatne leki. Koniec z ograniczeniami w dostępie. Kto skorzysta?

Więcej osób dostanie recepty na bezpłatne leki. Koniec z ograniczeniami w dostępie do darmowej farmakoterapii. Receptę na bezpłatne leki będzie można otrzymać na wizycie prywatnej oraz w związku z wizytą w ramach opieki psychiatry.

Uprawnienia do wystawiania recept na darmowe leki

Resort zdrowia planuje zwiększyć uprawnienia do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18 roku życia albo po ukończeniu 65 roku życia. Jak wynika z opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych projektu, recepty te będą mogli wystawiać również lekarze niemający kontraktu z NFZ, czyli podczas tzw. wizyt prywatnych. W obecnie obowiązującym stanie prawnym takie uprawnienia mają jedynie lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach z umową z NFZ, a lekarz specjalista w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub lekarz w szpitalu po zakończeniu pobytu pacjenta mogą wystawiać tego rodzaju recepty tylko elektronicznie.

Regulacje te nie tylko ograniczają osobom uprawnionym dostęp do darmowej farmakoterapii, ale także różnicują sytuację prawną lekarzy. Dodatkowym problemem jest to, że takie brzmienie przepisów sprawia, że do wystawiania recept na darmowe leki nie mają uprawnień lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie jakichkolwiek innych umów, niż dotyczące ww. zakresów świadczeń zdrowotnych (w tym np. z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej.).

REKLAMA

Receptę na bezpłatne leki będzie można wystawić na wizycie prywatnej

Problemy związane z takim brzmieniem przepisów były sygnalizowane od samego początku obowiązywania tych regulacji prawnych i wygląda na to, że resort zdrowia w końcu dostrzegł ich powagę i postanowił zareagować na uwagi zgłaszane przez pacjentów i środowisko medyczne. Po wprowadzeniu zmian receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla osób niepełnoletnich i po 65 roku życia będzie mogła wystawić każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do wystawiania tych recept wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu. Oznacza to, że pacjent uprawniony do bezpłatnego leku będzie mógł otrzymać receptę zarówno od lekarza czy pielęgniarki w POZ, jak i od lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub lekarza w szpitalu po zakończeniu pobytu pacjenta (w dowolnej formie, a nie tylko elektronicznej), a także od lekarza przyjmującego na tzw. wizytach prywatnych, czyli nie mającego kontraktu podpisanego z NFZ.