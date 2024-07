Nie tylko bon senioralny. Co jeszcze trzeba zrobić dla osób starszych?

Bon senioralny jest tylko jednym z elementów systemu opieki nad osobami starszymi. Niezbędna jest systemowa opieka nad seniorami. "Jest to największe wyzwanie opieki senioralnej w dobie starzejącego się społeczeństwa; jednym z jego wymiarów jest konieczność zapewniania seniorom opieki zdrowotnej" - wskazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na IX sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Sesja parlamentu seniorów, które odbyła się w Senacie 15 lipca, poświęcona była bezpieczeństwu zdrowotnemu i społecznemu seniorów. Wydarzenie objęła patronatem marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a udział w nim wzięli także m.in. ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, przewodnicząca senackiej komisji zdrowia dr Beata Małecka-Libera i przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Marta Podhorecka. Rozpoczęcie sesji poprzedził występ śląskiego zespołu śpiewaczego "Za młodzi na sen", a obrady otworzył przewodniczący Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Zbigniew Tomczak.

Systemowa opieka nad osobami starszymi jest dzisiaj największym wyzwaniem opieki senioralnej

Podczas przemówienia marszałek Kidawa-Błońska zapewniała, że sala plenarna Senatu zawsze jest otwarta na debatę obywatelską nt. spraw najważniejszych dla naszego społeczeństwa oraz łączy w niej wszystkie pokolenia. "Systemowa opieka nad osobami starszymi jest dzisiaj największym wyzwaniem opieki senioralnej w dobie starzejącego się społeczeństwa i jednym z jego wymiarów jest konieczność zapewniania seniorom opieki zdrowotnej. Drugim wymiarem są kwestie zabezpieczenia finansowego" - oświadczyła. Marszałek Senatu podkreślała również, że polityki senioralnej nie można odkładać na dalszy plan i zapewniła wszystkich uczestników sesji, że ich sprawy są także sprawami parlamentarzystów.

Ministra Okła-Drewnowicz przypomniała, jak wspólnie z innymi posłankami KO tworzyła przed laty program "Polska Seniora" oraz wyliczyła, co udało się w jego ramach zrealizować przez pół roku pracy w kierowanym przez nią resorcie. Przypomniała, że powołała nową radę ds. polityki senioralnej, w której zasiada 30 osób reprezentujących różne środowiska, m.in. przedstawicieli pracodawców, samorządów, świata nauki, a także sami seniorzy.

Są już założenia dotyczące bonu senioralnego, ale potrzebne jest wprowadzenie opieki długoterminowej

Okła-Drewnowicz mówiła również o założeniach tzw. bonu senioralnego, które zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora.

Ministra podkreśliła, że obok tych świadczeń konieczne są również systemowe rozwiązania dot. opieki długoterminowej. Z tego też względu - przekazała - zwróciła się do premiera o powołanie międzyresortowego zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, którego została przewodniczącą. Podkreśliła, że w skład zespołu wchodzą zarówno m.in. ministra zdrowia, jak i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ponieważ potrzebne jest holistyczne podejście w rozwiązaniach problemów dotykających seniorów. Ministra przekonywała również, że należy przygotować się do nowelizacji ustawy o osobach starszych.

Małecka-Libera mówiła o pracy międzyresortowego zespołu, który pod przewodnictwem ministry Okły-Drewnowicz pracuje nad polityką zdrowotną i polityką dot. pomocy społecznej. "Fakt, że jesteśmy coraz starsi, wymaga nie tylko leczenia, ale także szerokiej profilaktyki oraz pomocy społecznej" - powiedziała.

W polityce senioralnej ogromne znaczenie mają nie tylko kwestie dotyczące zdrowia, ale również kwestie związane z osamotnieniem

Zwracała również uwagę, że w polityce senioralnej ogromne znaczenie mają nie tylko kwestie dotyczące zdrowia, ale również kwestie związane z osamotnieniem. Dodała, że osoby dotknięte tym problemem nie są widoczne w systemie, "widoczne są dopiero wówczas, kiedy potrzebują leczenia szpitalnego i trafiają do szpitala".

Do zebranych zwrócił się również europoseł Michał Szczerba (KO), który w przesłanym nagraniu mówił, że aktywność obywatelska osób starszych to powód do dumy dla obywateli, a dla europosłów to źródło inspiracji. Polityk przypomniał również, że 1 stycznia 2025 r. rozpoczyna się polska prezydencja w Radzie UE. "Chciałbym, żeby jednym z priorytetów tej prezydencji była aktywność osób starszych i współpraca międzypokoleniowa" - powiedział. "Uważam, że Polska powinna mieć ambicje bycia organizatorem Europejskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie" - dodał.

Kończąc obrady i podsumowując sesję przewodniczący Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Zbigniew Tomczak podkreślał, że dla środowiska senioralnego w Polsce nadal pozostaje wiele ważnych kwestii do rozwiązania. Ocenił, że z optymizmem należy przyjąć utworzenie funkcji ministra ds. polityki senioralnej, rady ds. polityki senioralnej, a także takich świadczeń takich jak bon senioralny. Pozytywnie odniósł się także do deklaracji o dalszych pracach nad rozwiązaniami dot. opieki długoterminowej.

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych

Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, którego zadaniem jest m.in. wyrażanie poglądów swojego środowiska oraz rekomendowanie rządowi rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprawiających sytuację osób starszych.

Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 r. w Sali Posiedzeń Sejmu jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego, który zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim UE Parlamentu Seniorów, mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych. Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów.