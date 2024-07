Zalegające oprogramowanie? Na tym można nieźle zarobić

Każda firma korzysta dziś z mniej lub bardziej zaawansowanego oprogramowania komputerowego. W poddanym powszechnej cyfryzacji świecie właściwie nie da się prowadzić biznesu bez korzystania z software’u w różnej formie. Pojawia się jednak pytanie – co zrobić z licencjami wieczystymi na oprogramowanie, które przestało nam być nam potrzebne? Można je legalnie sprzedać i odzyskać część kosztów.

Zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach oprogramowanie musi być zakupione legalnie, by firma mogła z niego korzystać. W innym wypadku przedsiębiorca naraża się na surowe konsekwencje prawne. Wyborem, który zwykle opłaca się najbardziej, był dotychczas zakup licencji wieczystej. Z takiego oprogramowania można bowiem korzystać za raz zapłaconą cenę bez ograniczeń czasowych. Tyczy się to pełnego wachlarza produktów – od popularnych pakietów Microsoft Office aż po specjalistyczne narzędzia, takie jak AutoCAD wykorzystywany przez projektantów, architektów i inżynierów działających w różnych branżach.

Oprogramowanie ma jednak to do siebie, że się dezaktualizuje, a w związku z tym każda prężnie rozwijająca się firma raz na jakiś czas powinna zaplanować zakup jego nowszej wersji bądź przejście na oprogramowanie dostępne w formie subskrypcji, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją. By odzyskać przynajmniej część środków, które przedsiębiorstwo wyłożyło na zakup licencji wieczystej, a firma zoptymalizowała tym samym koszty zakupu nowego software’u, coraz bardziej powszechna staje się możliwość legalnej odsprzedaży licencji wieczystej innemu podmiotowi. Sam proces dzięki wsparciu profesjonalnych brokerów jest prostszy niż może się wydawać, o czym przekonały się już tysiące europejskich firm.

Realna szansa na odzyskanie części poniesionych nakładów na oprogramowanie

Opierając się na konkretnych przykładach klientów Forscope, firmy będącej największym w Europie Środkowo-Wschodniej brokerem używanego oprogramowania, możemy oszacować, jak wiele firma może zyskać na procesie odsprzedaży oprogramowania, którego już nie potrzebuje. Pewne polskie przedsiębiorstwo odzieżowe zatrudniające około 400 osób postanowiło zmienić wykorzystywane narzędzia do pracy biurowej i przejść z klasycznych, używanych przez lata pakietów Microsoft Office, na plan subskrypcyjny Microsoft 365. Firma ta odsprzedała 884 sztuki licencji takich programów jak Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021, Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise czy Microsoft Visio LTSC Professional 2021. Całkowita kwota ze sprzedaży tego oprogramowania, która wpłynęła na konto przedsiębiorstwa wyniosła niemal 280 tys. złotych.

Możliwość odsprzedaży licencji wieczystych nie jest dostępna wyłącznie w ramach sektora prywatnego. Jedna z chorwackich instytucji publicznych postanowiła zmienić sposób przechowywania danych, przechodząc z serwerów lokalnych na chmurę Azure od Microsoft. Odsprzedali zatem m.in. takie oprogramowanie jak Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 2 cores czy Microsoft Windows Server 2022 Device CAL. Liczba odsprzedanych licencji sięgnęła w tym przypadku 540 sztuk. W wyniku transakcji konto publicznej instytucji zostało zasilone kwotą 26 tys. euro, czyli około 110 tys. złotych.

Tak wysokie sumy za odsprzedaż oprogramowania są nie tylko domeną największych firm bądź instytucji zatrudniających co najmniej kilkuset pracowników biurowych. Możliwość odsprzedaży dotyczy również mniejszych przedsiębiorstw korzystających zespecjalistycznego oprogramowania.

Doskonałym przykładem jest historia firmy budowlanej z Rumunii, która zatrudnia zaledwie 70 osób. Ze względu na chęć dynamicznego rozwoju i korzystania z najnowszego software’u do tworzenia kolejnych projektów firma postanowiła odsprzedać 59 sztuk licencji na używane przez nią do tej pory programy służące do przygotowywania wizualizacji 3D czy prototypowania cyfrowego obejmującego cały proces inżynieryjny. Narzędzia takie jak Autodesk Product Design Suite 2018 Premium czy AutoCAD LT 2018, które nie były firmie już do niczego potrzebne, przyniosły jej kwotę w wysokości 66 tys. euro, czyli ponad 280 tys. złotych.

Jak się zabrać za sprzedaż oprogramowania? Jest kilka podstawowych warunków

Sprzedaż licencji wieczystej jest procesem uwzględnionym w prawodawstwie Unii Europejskiej w bardzo konkretny i jasny sposób. Wystarczy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak udokumentowanie pochodzenia oprogramowania oraz wykazanie, że licencja na nie została udzielona bezterminowo, skuteczne odinstalowanie i dezaktywacja oprogramowania podlegającego sprzedaży przez dotychczasowego właściciela czy utrzymanie odsprzedawanego software’u w obrocie wyłącznie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To opłacalny proces dla obu stron – tak, sprzedającej, jak i kupującej. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z możliwości odsprzedaży, najszybszą i najwygodniejszą ścieżką jest kontakt z brokerem, który odkupi od naszego przedsiębiorstwa używane oprogramowanie, aby następnie odsprzedać je innemu podmiotowi. Firma taka nie tylko posłuży profesjonalnym doradztwem, ale i dokona procesu weryfikacji legalności oprogramowania, gromadząc wszelką niezbędną dokumentację. Dzięki temu poprzedni właściciel może mieć pewność, że sprzedaż odbyła się zgodnie z unijnymi wytycznymi, a nowy właściciel oprogramowania z drugiej ręki będzie miał zawsze gwarancję, że posiada produkt legalny, który z powodzeniem przejdzie przez wszelkie audyty. Cała transakcja może się natomiast odbyć przy pełnym wsparciu profesjonalnego brokera, co stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

Autor: Mateusz Drozdowski, Product Manager w Forscope