80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – zmiany w organizacji ruchu

W związku z trwającymi obchodami 80. rocznicy Powstania Warszawskiego już od poniedziałku wprowadzone zostały liczne zmiany w organizacji ruchu. Sprawdź, gdzie będzie obowiązywał zakaz parkowania, które ulice zostaną zamknięte, a także, jak obchody wpłyną na kursowanie komunikacji miejskiej.

Urząd m.st. Warszawy oraz Warszawski Transport Publiczny opublikowały szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, a także zmian w organizacji ruchu i parkowania związanych z czwartkowymi uroczystościami 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego.

REKLAMA

80. rocznica wybuchu PW. Zmiany w organizacji ruchu: Mokotów

Uroczystości przed pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944” w parku Orlicz-Dreszera zaplanowane na godz. 10:00, a także Marsz Mokotowa zaplanowany na godz. 11 mogą wpłynąć na kursowanie autobusów linii: 118, 141, 172 i Z-4. W przypadku braku przejazdu ul. Puławską na odcinku od ul. Odyńca do ul. Madalińskiego, autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

80. rocznica wybuchu PW. Zmiany w organizacji ruchu: Śródmieście

REKLAMA

W związku z uroczystościami przy pomniku gen. Stefana Roweckiego "Grota" od rana, do ok. 14:30 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju – na ulicy Chopina, pomiędzy Sieroszewskiego a Al. Ujazdowskimi, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

W związku z uroczystościami przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej od początku dnia, do około godziny 17:00, będą obowiązywały zmiany w parkowaniu. Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo od godziny 8:00 ulica Matejki będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej. Dodatkowo w godzinach 13:00-16:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati.

Wieczorem, o godzinie 20:30, mieszkańcy zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od godziny 17:00 do końca dnia będą zamknięte ulice: Królewska, Ossolińskich i Moliera. Trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

80. rocznica wybuchu PW. Zmiany w organizacji ruchu: Żoliborz

Od rana zostanie wprowadzony zakaz parkowania na terenie całego parking przy Cmentarzu Wojskowym, w zatokach przy wejściu głównym na nekropolię od strony ulicy Powązkowskiej oraz całej ulicy Ostrowieckiej. Dodatkowo od godziny 13:00 nie będzie wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu. Zmiany będą obowiązywały do godziny 19:00.

80. rocznica wybuchu PW. Zmiany w organizacji ruchu: Wola

Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16:00-22:00 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. Będą się tam zatrzymywały samochody i autokary dowożące uczestników uroczystości. Autobusy będą stawały się również po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego. Dodatkowo w godzinach 16:30-20:00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego – z obu stron nekropolii.

80. rocznica wybuchu PW. Komunikacja specjalna

Ponadto, zostanie także uruchomiona komunikacja specjalna. W czwartek, 1 sierpnia na warszawskie ulice wyjadą tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych 912, 922, 944, 970 i 980. Linie te połączą główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z obchodami warto śledzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.