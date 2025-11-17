REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Spadek u notariusza » Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?

Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 10:21
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
spadki, zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się zachowku, umowy dotyczące spadku
Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Umowy o spadek stanowią szczególną kategorię czynności prawnych w polskim systemie prawnym, podlegającą rygorystycznym ograniczeniom wynikającym z art. 1047-1057 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca, chroniąc autonomię spadkodawcy oraz przeciwdziałając spekulacji na przyszłych spadkach, wprowadził daleko idące zakazy dotyczące obrotu prawami do spadku za życia potencjalnego spadkodawcy. Regulacje te mają fundamentalne znaczenie dla praktyki obrotu prawnego i wymuszają szczególną ostrożność przy zawieraniu umów dotyczących majątku, który może stać się przedmiotem dziedziczenia.

rozwiń >

Istota zakazu umów o spadek

Podstawową zasadą regulującą umowy dotyczące spadku jest generalny zakaz ich zawierania za życia spadkodawcy. Kodeks cywilny nie pozwala na dysponowanie spadkiem czy udziałem w spadku za życia osoby, po której spadek miałby przypaść. Zakaz ten wynika z fundamentalnego założenia, że prawo do spadku powstaje dopiero w momencie śmierci spadkodawcy i do tego czasu nikt nie może mieć pewności co do istnienia czy zakresu swoich praw spadkowych. Polski ustawodawca przyjął surową konstrukcję tego zakazu, która obejmuje zarówno umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej, jak i umowy dotyczące udziału w takim spadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy potencjalny spadkodawca wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy – zakaz działa bezwzględnie. Objęte nim są wszelkie czynności prawne, które miałyby za przedmiot przeniesienie, obciążenie lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzenie prawami do spadku jeszcze nieistniejącego. Sankcją za naruszenie tego zakazu jest bezwzględna nieważność umowy, co oznacza że nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych od samego początku.

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Granice zastosowania zakazu

Zakaz umów o spadek nie ma charakteru absolutnego i wymaga precyzyjnego rozróżnienia między umowami faktycznie nim objętymi a umowami, które mimo pewnego związku z przyszłym spadkiem, pozostają poza jego zasięgiem. Kluczowe znaczenie ma tu rozróżnienie między dysponowaniem przyszłym spadkiem a dysponowaniem majątkiem obecnym, który dopiero po śmierci właściciela stanie się masą spadkową. Osoba będąca właścicielem majątku może w pełni swobodnie nim dysponować za życia, nawet jeśli jej działania mają na celu udaremnienie przyszłych roszczeń spadkobierców. Sprzedaż, darowizna czy inne umowy dotyczące konkretnych składników majątku zawarte przez żyjącego właściciela są w pełni ważne, nawet jeśli ich motywem jest chęć pomniejszenia przyszłej masy spadkowej. Zakaz umów o spadek nie ogranicza zatem swobody rozporządzania własnym majątkiem przez osobę żyjącą.

Podobnie poza zakresem zakazu pozostają umowy zobowiązujące do określonego postępowania w zakresie testowania. Jeśli ktoś zobowiąże się do sporządzenia testamentu o określonej treści lub do niesporządzania testamentu, taka umowa co do zasady pozostaje poza zakresem art. 1047 Kodeksu cywilnego, choć rodzi szereg innych problemów prawnych, w szczególności związanych z kwestią swobody testowania i możliwości skutecznego odwołania testamentu.

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI - W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKORZYSTAJ Z OPRACOWANIA INFOR

Umowa o zbycie spadku

Poza reguła ogólną istnieją oczywiście wyjątki. Szczególnym dopuszczalnym rodzajem umowy dotyczącej już zaistniałego spadku jest umowa o zbycie spadku, uregulowana w art. 1051 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta stanowi wyjątek od generalnych zasad i może być zawarta wyłącznie po otwarciu spadku, gdy spadkobierca nabył już konkretne prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Przedmiotem tej umowy jest cały spadek, rozumiany jako całość praw i obowiązków majątkowych po spadkodawcy(a nie konkretne przedmioty), lub udział w spadku. Umowa o zbycie spadku wymaga zachowania szczególnej formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Rygor ten służy zabezpieczeniu interesów stron, zwłaszcza zbywcy, który musi być w pełni świadomy doniosłości prawnej czynności polegającej na rozporządzeniu całym zespołem praw i obowiązków. Co niezwykle istotne, nabywca w ramach tej umowy przejmuje odpowiedzialność za długi spadkowe, solidarnie z innymi spadkobiercami. Oznacza to, że nabywca odpowiada za zobowiązania spadkowe całym swoim majątkiem, nie tylko wartością nabytego spadku, co stanowi poważne ryzyko prawne i wymaga szczególnej rozwagi oraz rozeznania w sytuacji majątkowej spadku przed zawarciem umowy. Zbycie spadku nie pogarsza sytuacji wierzycieli spadkobiercy, którzy zachowują prawo dochodzenia swoich roszczeń od nabytych przez niego w spadku składników majątku. Rozwiązanie to zapobiega sytuacji, w której spadkobierca mógłby poprzez zbycie spadku utrudnić lub uniemożliwić wierzycielom dochodzenie swoich należności.

REKLAMA

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Wyjątek od generalnego zakazu umów o spadek sporządzanych za życia spadkodawcy, stanowi umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Jest to dopuszczalna forma umowy dotyczącej przyszłego spadku, obwarowana jednak licznymi wymogami formalnymi i merytorycznymi. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać zawarta wyłącznie między potencjalnym spadkodawcą a jego spadkobiercą ustawowym. Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego, co stanowi gwarancję świadomości stron co do konsekwencji podejmowanej czynności oraz umożliwia notariuszowi pouczenie uczestników o skutkach prawnych zrzeczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skutkiem zrzeczenia się dziedziczenia jest wyłączenie spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego. Osoba, która skutecznie zrzekła się dziedziczenia, traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Co istotne, skutki zrzeczenia rozciągają się również na zstępnych osoby zrzekającej się, chyba że umowa stanowi inaczej. Ta ostatnia kwestia daje stronom pewną elastyczność w kształtowaniu skutków zrzeczenia i pozwala na dostosowanie rozwiązania do specyfiki relacji rodzinnych.

Odwołanie zrzeczenia się dziedziczenia - czy jest możliwe?

Prawo przewiduje możliwość odwołania umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, co stanowi kolejny element ochrony interesów zarówno osoby zrzekającej się, jak i potencjalnego spadkodawcy. Odwołanie zrzeczenia może nastąpić również w formie aktu notarialnego i wymaga zgodnego oświadczenia obu stron pierwotnej umowy.

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Zachowek stanowi szczególne uprawnienie najbliższych członków rodziny spadkodawcy, zapewniające im minimalny udział w spadku niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Możliwość zrzeczenia się tego uprawnienia podlega podobnym rygorom jak zrzeczenie się dziedziczenia. Przepisy przewidują bowiem, że umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może być ograniczona tylko do zrzeczenia się prawa do zachowku (w całości lub w części). Umowa o zrzeczenie się zachowku również wymaga formy aktu notarialnego i może być zawarta jedynie między potencjalnym spadkodawcą a osobą uprawnioną do zachowku.

Istotna różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a zrzeczeniem się zachowku polega na zakresie skutków. Zrzeczenie się zachowku nie pozbawia osoby praw dziedzicznych – oznacza jedynie, że w sytuacji, gdy zostanie pominięta w testamencie lub jej udział będzie mniejszy niż należny zachowek, nie będzie mogła dochodzić roszczenia o zapłatę zachowku. Skutki tego zrzeczenia nie rozciągają się automatycznie na zstępnych osoby zrzekającej się, co stanowi kolejną istotną różnicę w stosunku do zrzeczenia się dziedziczenia.

Sankcja nieważności i jej konsekwencje przy umowach dotyczących spadku

Naruszenie zakazu umów dotyczących spadku skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej. Jest to sankcja najsurowsza w systemie prawa cywilnego, oznaczająca że umowa nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych od samego początku. Nieważność bezwzględna może być stwierdzona przez sąd z urzędu, a także może się na nią powołać każdy, kto ma w tym interes prawny. Nie jest możliwe konwalidowanie takiej umowy, a upływ czasu nie wpływa na możliwość powoływania się na nieważność. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli strony przez wiele lat wykonywały umowę sprzeczną z zakazem umów o spadek, w każdej chwili możliwe jest skuteczne zakwestionowanie jej ważności. Konsekwencją stwierdzenia nieważności jest obowiązek zwrotu wszystkiego, co strony świadczyły sobie na podstawie nieważnej umowy. Szczególnie istotne jest to w kontekście umów zawieranych w złej wierze, gdzie możliwe jest również dochodzenie dodatkowych roszczeń odszkodowawczych. Taki sam skutek, to jest bezwzględna nieważność, dotyczy przypadków, gdy strony nie zawarły umowy dotyczącej spadku w formie aktu notarialnego. Ustne czy zawarte w zwykłej formie pisemnej umowy o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia lub zachowku, nie wywołują skutków prawnych.

Problemy praktyczne i wątpliwości interpretacyjne

Praktyka stosowania przepisów o umowach o spadek rodzi liczne problemy interpretacyjne, szczególnie w sytuacjach granicznych. Wątpliwości budzi przykładowo kwalifikacja umów zawieranych między potencjalnymi spadkobiercami, dotyczących wzajemnych rozliczeń po przyszłym otwarciu spadku. Jeśli taka umowa nie rozporządza samym spadkiem, a jedynie reguluje wzajemne relacje między osobami, które dopiero w przyszłości mogą uzyskać status spadkobierców, może pozostawać poza zakresem zakazu.

Trudności interpretacyjne dotyczą również umów ubezpieczenia na życie oraz umów o dożywocie. W przypadku umowy ubezpieczenia wartość wypłacana przez ubezpieczyciela nie wchodzi do masy spadkowej i trafia bezpośrednio do wskazanego beneficjenta, co pozwala na obejście niektórych ograniczeń wynikających z prawa spadkowego. Umowa dożywocia z kolei, choć często zawierana z myślą o przyszłym zabezpieczeniu osób bliskich, jest umową nazwaną, regulującą wzajemne świadczenia między żyjącymi osobami i jako taka pozostaje poza zakresem zakazu umów o spadek.

Osobnym zagadnieniem są darowizny dokonywane z zastrzeżeniem, że darowujący zachowuje prawo użytkowania przedmiotu darowizny do końca życia. Choć ekonomiczny skutek takiej umowy może być zbliżony do rozporządzenia na wypadek śmierci, jurydycznie pozostaje to umową darowizny, która przenosi własność już za życia darczyńcy, a zatem nie podlega zakazowi z art. 1047 Kodeksu cywilnego.

Ratio legis ograniczeń umów dotyczących spadku

Rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę w zakresie umów o spadek wynikają z określonej hierarchii wartości i celów, które prawo spadkowe ma realizować. Fundamentalne znaczenie ma tu ochrona swobody testowania, rozumianej jako prawo każdego człowieka do suwerennego decydowania o losie swojego majątku po śmierci. Zakaz umów o spadek zapobiega sytuacjom, w których ta swoboda byłaby ograniczana przez wcześniejsze zobowiązania czy presję otoczenia. Istotnym celem regulacji jest również przeciwdziałanie spekulacji na przyszłych spadkach i ochrona godności ludzkiej. Dopuszczenie swobodnego obrotu prawami do spadków po osobach żyjących mogłoby prowadzić do sytuacji, w których wartość życia ludzkiego byłaby przedmiotem kalkulacji ekonomicznych, a osoby starsze lub chore stałyby się obiektem nacisków majątkowych. Szczególnie wrażliwe na takie nadużycia byłyby osoby o ograniczonej zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji. Zakaz umów o spadek służy wreszcie ochronie interesów rodziny jako wartości konstytucyjnej. Poprzez ograniczenie możliwości zawierania umów dotyczących przyszłych spadków, ustawodawca chroni naturalne oczekiwania najbliższych członków rodziny i zapobiega powstawaniu konfliktów na tle majątkowym za życia potencjalnego spadkodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071)

Powiązane
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
Zasiłek pogrzebowy dostaniesz także z KRUS - jaka wysokość i zasady przyznawania w 2025 r. i w 2026 r.
Zasiłek pogrzebowy dostaniesz także z KRUS - jaka wysokość i zasady przyznawania w 2025 r. i w 2026 r.
Prostsze spadki na nowych zasadach już niebawem – wszystko załatwisz u notariusza zamiast składać wnioski wieczystoksięgowe do sądu
Prostsze spadki na nowych zasadach już niebawem – wszystko załatwisz u notariusza zamiast składać wnioski wieczystoksięgowe do sądu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
KNF będzie mogła jednym kliknięciem wyłączyć Twoją stronę. Nowa ustawa o krypto to przepis na cyfrowy chaos?
17 lis 2025

Nowe prawo daje KNF bezprecedensową władzę: blokowanie i przejmowanie domen bez decyzji, bez wysłuchania, bez odwołania. Oficjalnie chodzi o walkę z oszustami, ale eksperci ostrzegają, że wystarczy jedno podejrzenie, by legalna firma zniknęła z Internetu z dnia na dzień. Czy to początek ery administracyjnego „kill switcha” w polskiej sieci?
Już niedługo komornik zajmie też minimalną pensję? Projekt zmian trafił do Sejmu. Kto jest za, a kto przeciw?
17 lis 2025

Jak wynika z publikowanych danych i raportów, Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Dodatkowo, wyegzekwowanie długów sprawia w praktyce ogromne trudności, a wierzyciele latami muszą starać się o odzyskanie swoich pieniędzy. Czy to się już niedługo zmieni, a pracownicy będą mogli stracić nawet minimalne wynagrodzenie za pracę?
Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?
17 lis 2025

Umowy o spadek stanowią szczególną kategorię czynności prawnych w polskim systemie prawnym, podlegającą rygorystycznym ograniczeniom wynikającym z art. 1047-1057 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca, chroniąc autonomię spadkodawcy oraz przeciwdziałając spekulacji na przyszłych spadkach, wprowadził daleko idące zakazy dotyczące obrotu prawami do spadku za życia potencjalnego spadkodawcy. Regulacje te mają fundamentalne znaczenie dla praktyki obrotu prawnego i wymuszają szczególną ostrożność przy zawieraniu umów dotyczących majątku, który może stać się przedmiotem dziedziczenia.
MEN zachęca do diagnozowania dzieci. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też o temperament
17 lis 2025

W placówkach oświatowych coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje określonego wsparcia. Wychodząc na przeciw tym potrzebom MEN stworzyło portal wsparcia, na którym udostępniło narzędzia pozwalające na przesiewowe zdiagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też pod kątem temperamentu.

REKLAMA

Nie wyrzucisz już bioodpadów. Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe zasady pozbywania się frakcji bio w gminach
17 lis 2025

Od 1 grudnia 2025 r., w niektórych gminach w Polsce, obowiązują nowe zasady pozbywania się bioodpadów. Dlaczego frakcja bio, czyli m.in. odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów, nie będą w najbliższym czasie przyjmowane od właścicieli nieruchomości i w jaki sposób należy nimi zatem gospodarować?
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będziecie zachwyceni
17 lis 2025

Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły sa jednak wyjątki.
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
16 lis 2025

Wyobraź sobie, że twój rodzic przez lata powtarzał, że „wszystko dostanie się temu, kto się mną opiekował”. W testamencie rzeczywiście zostawia cały majątek – dom, oszczędności, ziemię – jednej osobie, a tobie nie daje ani złotówki. Większość ludzi w takim momencie czuje bezsilność. Ale polskie prawo mówi jasno: nie, to się nie uda. Nawet jeśli testament jest ważny, nawet jeśli spadkodawca był w pełni władz umysłowych – istnieje zachowek. To finansowa tarcza, której nie przebije zwykły testament.
Aerozolowa pułapka: jak jeden dezodorant może kosztować Cię 500 zł
16 lis 2025

Produkty w sprayu – od dezodorantów, przez lakiery do włosów, aż po farby i środki chemiczne – są codziennością w naszych domach. Używamy ich szybko i często bez zastanowienia, wyrzucając puste puszki do kosza. Jednak w polskim prawie aerozole podlegają szczególnym zasadom. Ich niewłaściwa segregacja może skutkować mandatem do 500 zł dla mieszkańca, a dla firm – karami sięgającymi 100 tys. zł.

REKLAMA

Nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L - Premier wezwany do zajęcia się tematem
17 lis 2025

Osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) od lat zmagają się z pełnopłatnymi przejazdami transportem publicznym, mimo że wiele innych grup niepełnosprawnych korzystają z ustawowych ulg. Po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury umyło ręce, zasłaniając się kompetencjami innych resortów, Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP wystosowała nowy dezyderat w tej sprawie bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. To wezwanie do kompleksowej rewizji przepisów, które zdaniem wnioskodawców, generują społeczne dysproporcje i bariery w dostępie do aktywności zawodowej i społecznej.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
17 lis 2025

Zwiększenie przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia, to postulat petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA