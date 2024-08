200 tys. zł premii dla młodych rolników w 2024 roku. Wnioski do ARiMR do 16 sierpnia

Tylko do 16 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o premie dla młodych rolników. Taka premia wynosi 200 tys. zł i zostanie wypłacona w dwóch ratach. Wnioski o przyznanie premii przyjmuje od 19 czerwca br Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji.

Premie dla młodych rolników - czyli dla kogo

O przyznanie premii dla młodych rolników może się ubiegać się osoba fizyczna, która:

a) w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

b) rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;

c) ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

d) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

e) złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

